Thời sự

TP.HCM: Lãnh đạo phường Tân Định uống cà phê sáng, đối thoại cùng người dân

Thúy Liễu
Thúy Liễu
19/09/2025 13:27 GMT+7

Chương trình "Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động" do phường Tân Định (TP.HCM) tổ chức định kỳ hằng tháng, tạo không gian đối thoại cởi mở để người dân và doanh nghiệp đóng góp ý kiến với chính quyền.

Ngày 19.9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định (quận 1 cũ), TP.HCM tổ chức chương trình "Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động".

Chương trình được phường Tân Định tổ chức định kỳ hằng tháng, là cầu nối để người dân đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng mô hình quản lý minh bạch, đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Buổi gặp gỡ diễn ra cởi mở, thân tình, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định trực tiếp lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Các nội dung được trao đổi đa dạng, thiết thực, tập trung vào các nội dung như nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự…

Ông Hoàng Đại Quang (người dân khu phố 11) góp ý, hiện trên địa bàn phường Tân Định đang tiến hành lát gạch vỉa hè, tiến độ còn chậm, cần đẩy nhanh. Đồng thời, ông Quang góp ý phường cần chọn loại gạch lát có độ nhám để tránh trơn trượt khi trời mưa, dẫn đến té ngã cho người dân. Ông Quang cũng đề nghị phường sớm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có chỗ giữ xe trên vỉa hè, có chừa khoảng trống cho người đi bộ.

TP.HCM: Lãnh đạo phường Tân Định uống cà phê sáng, đối thoại cùng người dân - Ảnh 2.

Ông Hoàng Đại Quang, người dân phường Tân Định, đóng góp ý kiến tại buổi gặp gỡ

ẢNH: THÚY LIỄU

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó ban Công tác mặt trận khu phố 4, góp ý trên địa bàn phường có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng không chú ý vấn đề cách âm, ảnh hưởng tiếng ồn đến người dân ở xung quanh. Bên cạnh đó, bãi xe của nhiều cơ sở kinh doanh để xe của khách bừa bãi, gây cản trở đi lại của người dân trong khu vực.

Tại buổi gặp gỡ, người dân phường Tân Định cũng gửi gắm nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp thả rông chó mèo, có hình thức cập nhật mới cho các thông tin chính quyền hữu ích đến với người dân qua nhóm Zalo…

TP.HCM: Lãnh đạo phường Tân Định uống cà phê sáng, đối thoại cùng người dân - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh (đứng) ghi nhận ý kiến của người dân

ẢNH: THÚY LIỄU

Chia sẻ với ý kiến của người dân, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh đánh giá, sau hơn 2 tháng sáp nhập, cơ bản các hoạt động tại phường vẫn ổn. Các vấn đề được người dân đóng góp sẽ được tiếp thu, ghi nhận cụ thể. Theo ông Thanh, các hoạt động, sinh hoạt ở khu phố đôi khi có xung đột, do đó, cần giải pháp hài hòa để xử lý. Lãnh đạo phường sẽ đồng hành cùng người dân để giải quyết các vướng mắc, mong muốn người dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội để đóng góp vào sự phát triển chung.

