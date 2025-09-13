Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng, vì Tân Định gắn kết và phát triển

Thúy Liễu
Thúy Liễu
13/09/2025 18:33 GMT+7

Ngày 13.9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định (TP.HCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ Vì người nghèo chủ đề Tân Định gắn kết và phát triển.

Lãnh đạo cùng người dân phường Tân Định (quận 1 cũ, TP.HCM) cùng nhau tập trung, khởi động và tham gia lộ trình đi bộ quanh các tuyến đường trung tâm phường Tân Định. 

Bà Nguyễn Đinh Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, Trưởng ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo của phường, chia sẻ: "Chương trình đi bộ hôm nay không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc. Mỗi bước chân là triệu tấm lòng sẻ chia, để yêu thương lan tỏa đến những hoàn cảnh khó khăn".

Bà Phương cho hay, trong thời gian tới, Ban vận động sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi hoạt động gây quỹ, gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cam kết sử dụng minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời điểm, để Quỹ Vì người nghèo thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trong công tác an sinh xã hội.

TP.HCM: Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng, vì Tân Định gắn kết và phát triển- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM và phường Tân Định phát lệnh bắt đầu chương trình đi bộ

ẢNH: T.L

Ông Nguyễn Hải Quân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Định, khẳng định: "Thông qua hoạt động thiết thực này, chúng ta tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng".

Tại buổi phát động, với sự chung tay của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, trường học và nhân dân địa phương, số tiền đóng góp ban đầu đã vượt 700 triệu đồng. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng mạnh mẽ, đồng thời tiếp thêm nguồn lực để chăm lo cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau theo chủ trương của Chính phủ.

TP.HCM: Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng, vì Tân Định gắn kết và phát triển- Ảnh 2.

Hàng trăm người dân phường Tân Định, TP.HCM tham gia đi bộ gây Quỹ Vì người nghèo

ẢNH: T.L

Theo đó, chương trình lần này còn gắn liền với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo; tặng điện thoại di động cho hộ cận nghèo để tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính công; trao thẻ bảo hiểm y tế cho lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn và thành viên nghiệp đoàn xe ôm…

Là một trong những doanh nghiệp chính đồng hành cùng với chương trình, đại diện Công ty xử lý chất thải Việt Nam (VWS) cũng đã tham gia cùng đoàn đi bộ và trao tặng kinh phí ủng hộ quỹ, góp phần vào thành công chung của chương trình.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó tổng giám đốc VWS bày tỏ: "VWS không chỉ tập trung vào công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường thành phố, mà còn luôn mong muốn chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương, nhằm chung tay hỗ trợ các hoạt động xã hội được chăm lo tốt hơn".

Với thông điệp "Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng", chương trình đi bộ đồng hành phường Tân Định đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần đoàn kết, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong hành trình kiến tạo cộng đồng vì một tương lai phát triển bền vững.

Xem thêm bình luận