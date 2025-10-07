Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya ở TP.HCM

Chiều 7.10, Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe tại trung tâm thương mại Takashimaya.

Chiếc ô tô bốc cháy trong hầm giữ xe trung tâm thương mại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, khi các bảo vệ đang làm việc thì phát hiện tại hầm của trung tâm thương mại Takashimaya trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có khói bốc ra. Sau đó, ngọn lửa được xác định xuất phát từ một chiếc ô tô 4 chỗ đang đậu gần thang máy ở khu vực hầm G4.

Ngay lập tức, hệ thống báo cháy và chữa cháy của hầm được kích hoạt. Lực lượng chữa cháy của tòa nhà cũng nhanh chóng dùng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy trong ít phút.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực hầm giữ xe có nhiều ô tô đang đậu, nhưng không bị ảnh hưởng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có điều xe chuyên dụng đến, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, các đơn vị chức năng xác định, vụ cháy không gây thương vong, tài sản là chiếc ô tô hoạt động bằng xăng, chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Vụ cháy không gây thương vong, tài sản thiệt hại nhỏ ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya đang được tiếp tục làm rõ.