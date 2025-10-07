Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/10/2025 18:15 GMT+7

Lực lượng tại chỗ dập tắt nhanh vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Chiều 7.10, Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe tại trung tâm thương mại Takashimaya.

Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh 1.

Chiếc ô tô bốc cháy trong hầm giữ xe trung tâm thương mại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, khi các bảo vệ đang làm việc thì phát hiện tại hầm của trung tâm thương mại Takashimaya trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có khói bốc ra. Sau đó, ngọn lửa được xác định xuất phát từ một chiếc ô tô 4 chỗ đang đậu gần thang máy ở khu vực hầm G4.

Ngay lập tức, hệ thống báo cháy và chữa cháy của hầm được kích hoạt. Lực lượng chữa cháy của tòa nhà cũng nhanh chóng dùng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy trong ít phút.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực hầm giữ xe có nhiều ô tô đang đậu, nhưng không bị ảnh hưởng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có điều xe chuyên dụng đến, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, các đơn vị chức năng xác định, vụ cháy không gây thương vong, tài sản là chiếc ô tô hoạt động bằng xăng, chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh 2.

Vụ cháy không gây thương vong, tài sản thiệt hại nhỏ

ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya đang được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

'Tiểu xe tăng' robot TAF35 chữa cháy của Công an TP.HCM

'Tiểu xe tăng' robot TAF35 chữa cháy của Công an TP.HCM

Giữa nhịp sống hối hả của một siêu đô thị TP.HCM gần 15 triệu dân, nơi những tòa cao ốc chen nhau mọc lên, kho bãi công nghiệp trải dài và hẻm sâu chằng chịt, công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được đặt trong tình trạng 'báo động đỏ'.

Khám phá thêm chủ đề

cháy ô tô Trung tâm thương mại TP.HCM công an hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận