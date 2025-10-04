Tập đoàn AEON khánh thành trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam

Sự kiện khánh thành Trung tâm thương mại AEON Tân An của Công ty TNHH AEON Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng tốc mở rộng đầu tư của Tập đoàn AEON tại Việt Nam - thị trường trọng điểm chiến lược của tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, AEON Việt Nam thực hiện nghi thức khánh thành AEON Tân An ẢNH: CTV

AEON Tân An là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới" của tỉnh Tây Ninh (mới), ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương. AEON Tân An mang đến trải nghiệm mua sắm mới với khoảng 30 gian hàng, bao gồm Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim... trong một điểm đến. Với vị trí tiếp giáp các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với đông đảo khu dân cư lân cận, AEON Tân An được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An và tỉnh Tây Ninh (mới) mà còn cả cư dân khu vực.

AEON Tân An là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam ẢNH: CTV

Ông Tezuka Daisuke - thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết việc khánh thành Trung tâm Thương mại AEON Tân An đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của AEON tại Việt Nam. Tây Ninh không chỉ là cửa ngõ sôi động kết nối với đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là vùng đất giàu tiềm năng trong tương lai. AEON luôn và sẽ tiếp tục xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược của tập đoàn. Với dự án này, AEON hy vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương thông qua việc tạo thêm gần 1.000 việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng lâu dài của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, Trung tâm thương mại AEON Tân An có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt, vừa bởi quy mô đầu tư, vừa bởi giá trị thiết thực đối với đời sống người dân, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tạo dựng diện mạo mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Không chỉ là điểm đến thương mại, AEON Tân An còn mang đến không gian trải nghiệm phong cách sống mới, gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường - xu hướng tiêu dùng văn minh, hiện đại mà nhân dân tỉnh Tây Ninh mong đợi. Sự kiện khánh thành AEON Tân An hôm nay không chỉ khẳng định môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn và tiềm năng của Tây Ninh, mà còn mở ra một biểu tượng mới cho quá trình hội nhập, phát triển, nâng tầm vị thế tỉnh nhà trên bản đồ kinh tế vùng và cả nước.