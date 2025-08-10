TP.HCM: Ô tô đang chạy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Tối 10.8, Công an phường Tam Bình (TP.HCM) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) xử lý vụ cháy ô tô ở chân cầu Gò Dưa.

Ô tô đang chạy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt ẢNH: CTV

Trước đó, gần 19 giờ cùng ngày, tài xế 35 tuổi điều khiển ô tô 7 chỗ từ TP.HCM đi tỉnh Tây Ninh. Lúc ô tô chạy đến chân cầu Gò Dưa, phường Tam Bình thì xảy ra sự cố, ca pô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

May mắn nam tài xế kịp thời thoát ra ngoài nên không có thương vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa to.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC điều 2 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường , dập tắt đám cháy. Vụ cháy làm ô tô hư hỏng nặng, nằm chắn giữa đường.

Nam tài xế cho hay đã mua chiếc ô tô được 5 năm và chưa rõ lý do phương tiện này bị cháy.

Cơ quan chức năng hiện đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân.