TP.HCM: Công an khống chế kẻ cầm dao múa loạn xạ, tâm lý bất thường

Chiều 10.8, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) khống chế thành công nam thanh niên có dấu hiệu bất thường về tâm lý, cầm dao chạy ngoài đường tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm cho người dân.

Công an khống chế kẻ cầm dao múa loạn xạ, tâm lý bất thường ẢNH: CTV

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên ở trần, tay cầm dao múa loạn xạ, chạy bộ từ trong hẻm ra đường 22 và đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình.

Theo người dân ở khu vực trên, thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên có dấu hiệu bất thường về tâm lý, say xỉn.

Nhận tin báo, rất đông lực lượng Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng có mặt, truy đuổi nam thanh niên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khống chế khi nam thanh niên chạy từ đường Lý Tế Xuyên ra đến đường 22.

Cơ quan chức năng hiện đang đưa người này đi kiểm tra ma túy, chất kích thích. Được biết, người này vừa đi cai nghiện trở về địa phương.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.