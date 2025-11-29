TP.HCM giao công an xử phạt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Đây là một trong các chỉ đạo của UBND TP.HCM nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn cũng như xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Đối với các trường hợp sử dụng vỉa hè do UBND cấp huyện trước đây cấp phép, UBND TP.HCM giao các phường, xã, đặc khu rà soát lại. Nếu không còn phù hợp với luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165/2024 của Chính phủ thì đề nghị các tổ chức, cá nhân chấm dứt việc sử dụng khi hết thời hạn giấy phép và hoàn trả nguyên trạng lòng đường, vỉa hè theo đúng quy định pháp luật.

Song song đó, chính quyền địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lòng đường, vỉa hè chỉ tổ chức các hoạt động được phép theo quy định tại khoản 1 điều 21 Nghị định 165/2024. Đối với các trường hợp phải cấp phép, tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan được giao quản lý lòng đường, vỉa hè để thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định.

Vỉa hè đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) bị lấn chiếm, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định. Đồng thời, đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, sử dụng lòng đường, vỉa hè sai quy định theo Nghị định 168/2024.

"Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, sử dụng lòng đường, vỉa hè sai quy định trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao", văn bản nêu rõ.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý lòng đường, vỉa hè; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 32/2023 về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Việc bãi bỏ Quyết định 32 của UBND TP.HCM căn cứ theo Nghị định 165/2024 của Chính phủ và điều 77 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.