TP.HCM bãi bỏ quyết định thu phí vỉa hè

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 32/2023 của UBND TP.HCM về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Việc bãi bỏ Quyết định 32 của UBND TP.HCM căn cứ theo Nghị định 165/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đường bộ và điều 77 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quyết định 32 cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè vào các mục đích kinh doanh, mua bán hàng hóa, chỗ đậu xe, tổ chức đám tang, đám cưới, hoạt động văn hóa, thể thao.

Sau khi sử dụng vào mục đích khác, chiều rộng vỉa hè dành cho người đi bộ (không tính phần bó vỉa) tối thiểu từ 1,5 m, phần lòng đường còn lại đủ bố trí tối thiểu 2 làn xe ô tô cho một chiều lưu thông.

Hộ kinh doanh trên đường Hải Triều (phường Sài Gòn, TP.HCM) đăng ký sử dụng vỉa hè theo hình thức trả phí ẢNH: NGUYÊN VŨ

Kể từ khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định 32, nhiều quận, huyện tổ chức cho người dân, hộ kinh doanh, tổ chức đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo hình thức trả phí. Quận 1 là địa phương đầu tiên tổ chức thu phí vỉa hè theo hình thức đăng ký qua mạng.

Việc thu phí vỉa hè, lòng đường được đánh giá là một trong các giải pháp góp phần chấn chỉnh trật tự đô thị, tạo điều kiện cho người dân, hộ kinh doanh sử dụng hợp pháp, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Kể từ ngày 1.1.2025, luật Đường bộ và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng Nghị định 165/2024 chính thức có hiệu lực. Theo đó, UBND cấp tỉnh không còn được ban hành quy định riêng về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè và không cho phép sử dụng vỉa hè cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ như trước đây.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn vẫn còn tồn tại tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải… gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép, đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm.

Về mức phạt, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, mức phạt tăng gấp đôi đối với tổ chức.

Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gồm công an, UBND cấp xã, thanh tra chuyên ngành.