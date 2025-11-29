Những món quà sưởi ấm học sinh vùng lũ

Ngay từ sáng sớm, sân Trường tiểu học Diên Điền đã rộn rịp bước chân học trò. 985 phần quà gồm ba lô, vở, mùng, hộp bút và nhu yếu phẩm được trao tận tay các em học sinh. Không ít em vừa nhận quà vừa ôm chặt chiếc ba lô mới vào lòng. Ở những dãy phòng học còn in hằn dấu bùn non của trận lũ đêm 19 sáng 20.11, niềm vui này trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa bộn bề khó khăn của thầy trò nơi đây.

Đại diện Đoàn thiện nguyện Sài Gòn trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Em Nguyễn Ngọc Huệ Lâm (lớp 5D, Trường tiểu học Diên Điền) vẫn chưa quên khoảnh khắc kinh hoàng khi nước lũ ập vào căn nhà nhỏ của mình. Huệ Lâm kể: "Đêm đó nước lên nhanh lắm, nhà thấp không có gác nên nước tràn vô chỉ trong vài phút. Ba mẹ phải bế con chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ vì nhà họ có gác cao. Sáng ra, sách vở của con nổi lềnh bềnh, ướt hết. Hôm nay được tặng đồ mới, con mừng lắm. Sang tuần con được đi học lại rồi".

Tương tự, tại Trường tiểu học Phú Thứ, gần 900 phần quà lần lượt được trao trong sự háo hức của các em học sinh. Nhiều em đến trường trên những con đường còn lầy lội nhưng vẫn giữ nụ cười trong trẻo. "Lũ lớn quá, sách vở con ướt hết. Hôm nay có cặp sách mới, con vui lắm chú ạ", em Trần Nguyễn Trà My (lớp 4C) chia sẻ.

Cô Ngô Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thứ, cho biết: "Sau lũ lụt, nhiều em học sinh đến lớp trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ. Có em nhà bị sập hoặc ngập nặng, không còn sách vở, đồ dùng học tập, quần áo vì bị nước lũ cuốn trôi. Vì vậy, những phần quà hôm nay thực sự là nguồn động viên tinh thần và vật chất rất kịp thời cho các em".

Chứng kiến niềm vui của học sinh, chị Lê Phước Thanh Bình, đại diện Đoàn thiện nguyện Sài Gòn, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi về Diên Điền và Tây Hòa sau những ngày lũ rút, nhìn cảnh nhà cửa, trường lớp tiêu điều mà thương quá. Các em nhỏ thiếu thốn đủ thứ, vậy nên điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là làm sao để các em có thể trở lại trường với tâm thế vui vẻ, đầy đủ hơn. Những phần quà hôm nay không lớn, nhưng đó là tấm lòng của rất nhiều nhà hảo tâm ở TP.HCM gửi gắm cho các em vùng lũ".

Theo chị Thanh Bình, kế hoạch hỗ trợ được chuẩn bị rất gấp. Khi Báo Thanh Niên thông tin về tình hình thiệt hại tại Khánh Hòa và Phú Yên cũ, Đoàn thiện nguyện Sài Gòn đã lập tức kết nối, vận động nguồn lực, phân loại quà và tổ chức vận chuyển xuyên đêm để kịp trao trước khi các trường ổn định lại việc dạy và học. "Điều khiến tôi ấm lòng nhất là ánh mắt lấp lánh của từng đứa trẻ. Chỉ cần nhìn vậy thôi là biết mọi sự vất vả đều xứng đáng", chị Bình nói.

Thầy Trần Cao Lâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên Điền, cho biết: "Trường có 15 phòng bị ngập sâu, nhiều bàn ghế hư hỏng nặng. Tỉnh đã chỉ đạo và nhà trường đang cấp tốc đặt mua 100 bộ bàn ghế mới để kịp phục vụ cho việc học của các em. Trong lúc khó khăn này, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm là vô cùng quý giá, không chỉ giúp học sinh có lại dụng cụ học tập mà còn giúp gia đình các em vơi bớt lo âu".

Khi buổi trao quà kết thúc, những hàng dài học sinh ôm khư khư phần quà mới. Hình ảnh ấy trở thành động lực để các hoạt động sẻ chia tiếp tục lan tỏa, góp phần sưởi ấm hành trình đến trường của trẻ em vùng lũ.



