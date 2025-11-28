Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường sá vùng cao Quảng Trị hư hỏng nặng sau mưa lũ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
28/11/2025 07:53 GMT+7

Sau các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nhiều ngầm tràn và tuyến đường miền núi tại tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu tràn số 1, cây cầu duy nhất nối tuyến giao thông độc đạo lên xã Hướng Phùng phục vụ hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số, bị xói lở toàn bộ thân cầu sau mưa lũ. Đây là cây cầu quan trọng nối xã Hiếu Giang với xã Hướng Phùng, nhưng hiện người dân không thể qua lại hay giao thương với bên ngoài. Ông Phạm Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, cho biết khu vực này là vùng trọng điểm rừng sản xuất, đồng thời địa phương đang hướng đến quy hoạch chăn nuôi công nghệ cao. "Chúng tôi kiến nghị tỉnh bằng các nguồn lực nào đó, sớm hỗ trợ khắc phục để người dân đi lại, sản xuất", ông Thanh nói.

- Ảnh 1.

Cây cầu nối xã Hiếu Giang với xã Hướng Phùng bị sập

ẢNH: THANH LỘC

Nhiều công trình khác trong khu vực cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Cầu tràn Thanh Ô ở xã Lìa bị xói lở mạnh hệ thống chân cầu sau mưa lũ. Ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết địa phương chưa thể triển khai sửa chữa ngay do thiếu nguồn lực. "Trước mắt xã đã đặt biển cảnh báo và cử lực lượng biên phòng, công an, các thôn trực chiến để cảnh báo cho người dân, đảm bảo an toàn", ông Dũng nói.

Tình trạng xuống cấp cũng diễn ra nghiêm trọng trên tuyến đường 587, tuyến giao thông huyết mạch phục vụ hơn 4.000 người dân thuộc xã Khe Sanh. Mưa lũ khiến mặt đường bong tróc, sạt lở, nhiều đoạn gần như biến dạng hoàn toàn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Hồ Văn Tai, người dân xã Khe Sanh, than: "Đường đi rất khó khăn, đường trơn, do mưa lụt trôi hết mặt đường. Rất nguy hiểm vì sạt lở".

- Ảnh 2.

Cầu tràn Thanh Ô ở xã Lìa bị xói lở mạnh hệ thống chân cầu sau mưa lũ

ẢNH: THANH LỘC

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có hơn 380 cây cầu và ngầm tràn. Trong đó, hơn 140 công trình được đánh giá là cầu yếu, nhiều cầu đã hư hỏng sau các đợt mưa lũ liên tiếp. Ngành chức năng cho rằng cần sớm có biện pháp khắc phục, gia cố để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão còn diễn biến phức tạp.

Việc hệ thống giao thông bị tàn phá không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân miền núi mà còn tác động tiêu cực đến sản xuất, giao thương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhu cầu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và cầu tràn đang trở nên cấp bách để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân vùng cao Quảng Trị.


