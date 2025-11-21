Sạt lở dọa 'nuốt' nhà dân

Mỗi mùa mưa lũ tràn về, hơn 120 hộ dân sống ven sông Đăk Snghé thuộc làng Kon Skôi, xã Kon Braih (Quảng Ngãi) lại chìm trong nỗi bất an thường trực. Nước lũ dâng cao, sạt lở tiến sát khu dân cư, đường dân sinh có thể bị cuốn phăng bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân miền núi.





S ÔNG "NGOẠM" VÀO LÀNG

Sông Đăk Snghé chảy qua địa phận xã Kon Braih dài khoảng 2,5 km. Vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến dòng sông liên tục thay đổi dòng chảy. Đặc biệt, ảnh hưởng của bão số 13 vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ, nhiều vị trí bị khoét sâu, áp sát khu vực dân cư.

Bờ sông Đăk Snghé thuộc làng Kon Skôi (xã Kon Braih, Quảng Ngãi) sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CẨM ÁI

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại làng Kon Skôi cho thấy nhiều đoạn bờ sông bị "ngoạm" sâu hàng chục mét. Hàng loạt diện tích hoa màu như mì, cà phê, cây ăn trái bị cuốn trôi. Nhiều điểm sạt lở chỉ cách mép đường dân sinh chưa đến một gang tay, tạo thành những hàm ếch rộng, có thể kéo sập tuyến đường duy nhất dẫn vào làng trong những đợt mưa lớn.

Anh Bùi Văn Duyên, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ nỗi bất an: "Nghe dự báo có bão là cả làng mất ngủ. Sống sát bờ sông mà không có kè bảo vệ, đường dân sinh thì có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cơn bão số 13 vừa rồi, nước lũ tràn sát mép đường. Dân quân, công an và bà con thức trắng đêm theo dõi nước, phòng khi phải báo động để di dời".

Cùng nỗi lo, anh A Nhuông bày tỏ: "Người dân rất mong sớm có kè chống sạt lở. Mỗi lần mưa lớn là nước lên sát nhà. Không biết nhà hay đường sẽ bị cuốn đi lúc nào".

Không chỉ ảnh hưởng đời sống, sạt lở còn khiến tuyến đường dẫn vào khu sản xuất chung của người dân bị hư hại nặng. Đây là tuyến đường phục vụ để đi lại canh tác hơn 1.000 ha đất sản xuất - nguồn sinh kế chủ lực của cả vùng. Nếu tiếp tục sạt lở, việc vận chuyển nông sản sẽ bị đình trệ, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhà bà Lê Thị Ngọc ở ven suối Đăk Sia (xã Kon Đào, Quảng Ngãi) có nguy cơ sập bất cứ lúc nào ẢNH: CẨM ÁI

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết những đợt mưa bão vừa qua khiến sạt lở diễn biến nghiêm trọng. Đợt bão số 13 đã làm sạt lở mạnh khu vực dẫn vào làng Kon Skôi, đe dọa trực tiếp tài sản, hoa màu của hơn 120 hộ dân. Xã đã lên phương án di dời khoảng 35 hộ bị ảnh hưởng nặng, vị trí sạt lở tiến sát móng nhà, có nguy cơ mất an toàn bất cứ lúc nào. Chính quyền xã Kon Braih kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi sớm bố trí kinh phí đầu tư tuyến kè chống sạt lở dọc sông Đăk Snghé nhằm đảm bảo an toàn cho dân và ổn định sản xuất.

N GUY CƠ ĐỔ SẬP NHÀ DÂN VEN SUỐI

Không chỉ xã Kon Braih, tại xã Kon Đào (Quảng Ngãi), tình trạng sạt lở ven suối Đăk Sia cũng đang diễn biến phức tạp. Đoạn suối chảy qua QL40B xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa hàng chục hộ dân sinh sống sát mép suối. Nền đất tại nhiều vị trí bị khoét sâu, tường nhà bị nứt, móng bị rỗng, chỉ cần thêm một đợt nước lớn là có thể cuốn trôi toàn bộ.

Nhiều nhà dân ven suối Đăk Sia bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CẨM ÁI

Bà Lê Thị Ngọc (59 tuổi), ở ven suối Đăk Sia, vô cùng lo lắng khi căn nhà duy nhất của gia đình đã mất một phần nền móng. "Bão số 10 rồi số 12 vừa qua làm nước dâng rất nhanh, khoét sâu vào chân nhà, làm nứt nền. Gần như đêm nào mưa lớn cũng phải thức canh nước. Gia đình đã nhiều lần kiến nghị xin làm kè, làm rọ đá để bảo vệ nhà cửa nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí", bà Ngọc nói. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhà ông Mai Xuân Cấp ở thôn Đăk Trăm. Sạt lở đã ăn vào sát chân tường, chỉ cần nước lên thêm là nguy cơ đổ sập nhà xuống suối.

Ngoài các hộ dân, công trình cầu Văn Lem trên QL40B - tuyến giao thông quan trọng cũng bị xói mòn thượng lưu, mố cầu xuất hiện sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đ Ề NGHỊ ĐẦU TƯ KÈ CHỐNG SẠT LỞ

Ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Kon Đào, cho biết mưa bão liên tiếp khiến suối Đăk Sia xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn. Một số vị trí sạt lở sâu, đe dọa tính mạng người dân và cả công trình giao thông quan trọng. Xã đã gửi tờ trình đến Sở Tài chính và UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ đầu tư hệ thống kè chống sạt lở.

Theo người dân tại xã Kon Braih và Kon Đào, nhiều năm nay, mỗi đợt mưa lũ đến, họ lại sống trong nỗi lo thấp thỏm, tài sản và sinh kế bị đe dọa, đời sống đảo lộn. Việc đầu tư hệ thống kè chống sạt lở tại sông Đăk Snghé và suối Đăk Sia được xem là giải pháp căn cơ, cấp thiết, không chỉ nhằm bảo vệ an toàn cho người dân mà còn phục vụ phát triển sản xuất, ổn định kinh tế vùng cao.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo các ngành, xã, phường trong tỉnh cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, lưu ý thường xuyên kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn, khi có sạt lở phải có phương án cảnh báo ngay cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cao cho người và phương tiện. Khẩn trương, chủ động kiểm tra, triển khai quyết liệt các biện pháp sơ tán người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là tại các khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao.