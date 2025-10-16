Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường vào khu dân cư hỏng nặng

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
16/10/2025 05:06 GMT+7

Người dân khu dân cư Dân An tại hẻm 839 Lê Văn Lương, xã Nhà Bè (trước đây thuộc xã Phước Kiển, H.Nhà Bè), TP.HCM, cho biết tuyến đường dân sinh từ đoạn cạnh chung cư Hoàng Anh Gia Lai New Sài Gòn 3 nối với khu dân cư Dân An xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đoạn đường này dài khoảng 300 m, thuộc phạm vi quy hoạch của dự án Kenton Node (nay đổi tên thành Grand Sentosa), do Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Nguyên làm chủ đầu tư, đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Đường vào khu dân cư hỏng nặng- Ảnh 1.

Đoạn đường vào khu dân cư Dân An xuống cấp trầm trọng

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Dự án đoạn đường này được thi công hệ thống cống thoát nước và bó vỉa hè liền mạch vào khu dân cư Dân An nhưng nhiều năm qua bị đình trệ, bỏ hoang, không được trải nhựa. Mặt đường bong tróc và bị trũng xuống, khi trời mưa nước đọng lênh láng nhiều ngày do các miệng hố ga lắp đặt bên lề đường cao hơn mặt đường nên nước không thoát được. Đường ngập nước nên xe chạy qua rất nguy hiểm vì không thể thấy những hòn đá lởm chởm trên mặt đường hoặc hố sâu. Theo người dân ở khu vực này, do đoạn đường thi công chưa hoàn thành rồi bỏ dở dang hơn 10 năm nay và không có đơn vị quản lý nên ngày càng hư hỏng nặng thêm. Ngoài ra, hai bên đường cỏ mọc um tùm và nhiều người mang rác đến đổ, gây ô nhiễm trầm trọng, phát sinh ruồi muỗi. Bà con lo ngại phát sinh dịch bệnh nên phải góp tiền thuê người đến cắt cỏ và dọn rác. Đường hư hỏng nên người dân phải đi vòng vào hẻm 839 Lê Văn Lương và chạy qua cây cầu hẹp để vào khu dân cư.

Người dân cho biết đã nhiều lần làm đơn gửi lên UBND xã, huyện xem xét và đề xuất tự nguyện đóng góp kinh phí đổ bê tông, trải nhựa tạm thời đoạn đường để thuận tiện cho việc đi lại và đảm bảo vệ sinh, mỹ quan khu vực. "Chúng tôi cam kết bằng văn bản nếu sau này dự án có thay đổi thì không yêu cầu bồi thường", một người dân nói.

Mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đoạn đường nói trên để đảm bảo an toàn cho người qua lại.


