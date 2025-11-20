Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng

Trần Ngọc - Thanh Duy
20/11/2025 06:34 GMT+7

Ngày 19.11, Báo Thanh Niên phối hợp Công ty CP xây dựng Coteccons và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng, xã Giang Thành, An Giang (trước đây là xã Phú Lợi, H.Giang Thành, Kiên Giang).

Tham dự buổi lễ có bà Trần Ngọc Bích, Phó chủ tịch UBND xã Giang Thành; bà Lý Phol Ly, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN VN xã Giang Thành; nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Tây Nam bộ; đại diện Công ty CP xây dựng Coteccons, cùng đông đảo người dân.

Ô TÔ QUA NGON LÀNH, DÂN HẾT BÒ QUA CẦU

Gần 3 tháng trước, hình ảnh cầu Kênh HN3 bằng gỗ đã hư hỏng, xuống cấp khiến nhiều người lo lắng mỗi khi đi qua. Chân cầu chắp bằng gỗ bạch đàn, nhịp yếu lắc lư. Xót xa nhất là các cụ ông, cụ bà lần bò qua cầu, nếu lỡ đặt chân nhầm vào chỗ ván mục là có nguy cơ rơi xuống sông. Mất an toàn như vậy, nhưng bà con vẫn phải đi qua. Bởi ấp Tà Teng nằm trong vùng nội đồng, kênh rạch chằng chịt, giao thông chia cắt, cách vài cây số mới có một cây cầu nhỏ.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng- Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, đưa cầu Kênh HN3 vào sử dụng

ẢNH: THANH DUY

Ông Trần Văn Tính, Bí thư kiêm Trưởng ấp Tà Teng, cho biết ấp có hơn 400 hộ dân, trong đó 380 hộ là đồng bào Khmer. Bà con chủ yếu làm ruộng, nhàn rỗi thì đan giỏ đệm bằng cỏ bàng. Việc góp tiền cùng nhau xây cầu bê tông, mặc dù ai cũng muốn nhưng do đa số kinh tế khó khăn nên lực bất đồng tâm. Trong khi đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ chính quyền địa phương phải cần thêm thời gian vì kinh phí của xã Giang Thành còn eo hẹp.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng- Ảnh 2.

Đại diện Báo Thanh Niên và bà Lan Anh, Giám đốc nhân sự, Công ty eTeacher, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh ấp Tà Teng

ẢNH: THANH DUY

Thấu hiểu nỗi mong ước của bà con, Báo Thanh Niên đã đứng ra kết nối, vận động Coteccons tài trợ kinh phí xây cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng. Cây cầu mới được xây bằng bê tông cốt thép có chiều dài 18,8 m, chiều rộng 3,5 m, kinh phí gần 500 triệu đồng không chỉ giúp việc đi lại của người dân được an toàn, mà còn mở ra nhiều cơ hội để ấp Tà Teng phát triển kinh tế.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng- Ảnh 3.

Niềm vui của người dân và học sinh khi cầu Kênh HN3 được xây dựng kiên cố, thay thế cầu gỗ hư hỏng

ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc đối ngoại kiêm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững Coteccons, cho biết: "Cầu Kênh HN3 hoàn thành giúp các học sinh đến trường an toàn, người dân đi lại thuận lợi không còn lo lắng khi phải đi qua cầu tạm, nhất là vào mùa mưa lũ. Đồng thời chiếc cầu này sẽ trở thành tuyến kết nối mới, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống kinh tế cho khu vực. Đặc biệt, trong đội ngũ Coteccons cũng có nhiều anh em là người con của An Giang. Với họ, việc được đóng góp cho quê hương là một niềm tự hào lớn lao".

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng- Ảnh 4.

Cầu Kênh HN3 tải trọng 3,5 tấn giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Tiên Hóch (75 tuổi, ngụ ở địa phương) cho biết: "Hôm nay khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh HN3, ai cũng thấy vui. Giờ đây, không chỉ xe máy mà ô tô và máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng có thể qua cầu dễ dàng, không còn phải đi vòng vài cây số, tiết kiệm thời gian, chi phí. Giao thương mua bán thuận tiện, chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế".

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng- Ảnh 5.

Cầu Kênh HN3 tải trọng 3,5 tấn giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn

ẢNH: TRẦN NGỌC

GÓP THÊM NIỀM VUI VỚI NGƯỜI DÂN

Tại lễ khánh thành cầu, nhà báo Trần Thanh Trang bày tỏ sự trân quý tấm lòng của tập thể Coteccons đã tin tưởng, đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong việc xây cầu Kênh HN3, về đích đúng tiến độ sau gần 3 tháng thi công. "Sau lễ khánh thành hôm nay, chúng tôi xin gửi gắm chính quyền xã Giang Thành với vai trò chủ đầu tư, đại diện người thụ hưởng sẽ cùng người dân giám sát, bảo quản công trình hiệu quả lâu dài", nhà báo Trần Thanh Trang nói.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước của người dân Tà Teng- Ảnh 6.

Trước khi được dựng xây mới, cầu Kênh HN3 làm bằng gỗ, bị hư hỏng nặng

ẢNH: THANH DUY

Theo bà Trần Ngọc Bích, Giang Thành là xã biên giới thuần nông, có nhiều kênh rạch, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, những chiếc cầu là một trong những nhu cầu lớn của nhân dân. "Từ khi ấp Tà Teng có cây cầu khang trang, nhìn trên khuôn mặt của từng người dân thấy rõ được sự phấn khởi. Thay mặt địa phương, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN xã Giang Thành, tôi xin gửi lời tri ân, cảm ơn đến Báo Thanh Niên và Công ty CP xây dựng Coteccons đã mang đến cho bà con món quà ý nghĩa", bà Bích nói.

Nhân dịp khánh thành cầu Kênh HN3, Báo Thanh Niên đã trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 20 học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí trao học bổng do một nhóm thiện nguyện tại TP.HCM tài trợ 30 triệu đồng và Công ty TNHH Gia sư eTeacher tài trợ 10 triệu đồng. Đồng thời, Coteccons cũng trao 40 phần quà cho các hộ dân và học sinh đồng bào dân tộc ở ấp Tà Teng.

