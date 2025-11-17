Thấp thỏm qua cầu dân sinh xuống cấp

X UỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG

Sông Thống Nhất không lớn, lòng sông rộng chừng 50 m nhưng nước sâu và chảy xiết mỗi khi có mưa lớn. Sông có chức năng thoát nước cho khu vực nhiều xã phía thượng nguồn, đoạn qua P.Quảng Phú có 2 cầu dân sinh bắc qua, đều có tuổi đời hơn 50 năm và đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Phú Viên “đánh võng” giữa sông do xuống cấp, hư hỏng ẢNH: NGÔ NHUNG

Cầu Phú Viên (nối khu phố 2 với khu phố 3, P.Quảng Phú) dài khoảng 50 m, rộng 1,5 m, mặt cầu làm bằng bê tông, lan can sắt, đã xuất hiện các vết nứt dài, nhiều vị trí bê tông bong tróc lộ khung thép bên trong; lan can đã hoen rỉ, nhiều đoạn bị đứt gãy, bật ra khỏi thành cầu. Đáng chú ý, cầu còn bị biến dạng, nhiều vị trí bị võng xuống, uốn lượn do các trụ bê tông nâng đỡ cầu lún không đều.

Cách cầu Phú Viên khoảng 3 km về phía thượng lưu, một cây cầu khác thuộc địa phận khu phố 6 (P.Quảng Phú) cũng trong tình trạng xuống cấp tương tự. Mố cầu này đã nứt toác, trên thành cầu có vết nứt chạy dài, lan can bằng sắt hoen rỉ.

Hai cây cầu này có vai trò kết nối giao thông giữa tuyến đường đê nam sông Mã với đại lộ Nam sông Mã, QL45 và các tuyến đường nội bộ khác trong các khu dân cư hai bên bờ sông, nên hằng ngày có hàng trăm lượt người dân qua lại.

Ông Cù Ngọc Hùng (50 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Quảng Phú) cho biết mỗi ngày rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, công nhân qua lại 2 cây cầu này, nếu xảy ra sự cố sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tài sản người dân. "Hai cây cầu đều đã xuống cấp, hư hỏng nhiều kết cấu, người dân nhiều lần kiến nghị với địa phương để được đầu tư xây cầu mới rộng hơn, kiên cố hơn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Cầu xuống cấp nặng nhưng người dân vẫn phải qua lại mỗi ngày, nguy hiểm nhất là thời điểm học sinh, công nhân đi làm vào buổi sáng và qua cầu lúc trời tối. Chưa kể những khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, có những đợt nước lớn tràn qua cả mặt cầu rất nguy hiểm", ông Hùng cho hay.

C HƯA BIẾT BAO GIỜ MỚI CÓ CẦU MỚI

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị UBND P.Quảng Phú, thừa nhận hai cây cầu dân sinh bắc qua sông Thống Nhất này đã xây dựng nhiều năm và xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm. Theo bà Nhung, khi còn UBND TP.Thanh Hóa (thời điểm chưa bỏ cấp huyện) đã có dự án xây dựng mới cầu Phú Viên dài 120 m, rộng 6 m, tổng vốn đầu tư hơn 23 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể xây dựng do chưa hoàn thiện thủ tục. "Địa phương cũng biết rõ tình trạng xuống cấp của các cây cầu, người dân cũng kiến nghị. Khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, chúng tôi tiếp nhận dự án cầu Phú Viên mới nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được vì vướng thủ tục xin phép xây dựng trong khu vực công trình thủy lợi, do đó địa phương đang tích cực giải quyết để sớm xây dựng cầu. Còn các cầu khác, địa phương cũng đang tiến hành rà soát tổng thể những cầu nào xuống cấp, hư hỏng, nhu cầu đi lại như thế nào để có phương án giải quyết", bà Nhung cho hay.

Mỗi ngày có hàng trăm người qua lại trên cây cầu có nguy cơ mất an toàn ẢNH: NGÔ NHUNG

Như vậy, có thể phải mất nhiều năm nữa các cây cầu mới được xây dựng, và trong lúc chờ cầu mới thì hằng ngày hàng trăm người dân P.Quảng Phú vẫn phải lưu thông qua các cây cầu xuống cấp, nguy cơ mất an toàn này.