Hơn 25.600 người dân chờ 2 cầu vượt lũ

C ẦU VƯỢT LŨ VẪN NGỔN NGANG

Trên tuyến đường ĐT586 (đoạn qua xã Lìa, Quảng Trị) hiện đang có dự án xây dựng mới 2 cây cầu vượt lũ nhằm thay thế các ngầm tràn cũ, với tổng chiều dài cả cầu và đường dẫn là hơn 726 m. Trong đó, cầu tại Km 3+937 dài 33,3 m, đường dẫn dài gần 259 m; cầu tại Km 12+771 dài 51,3 m, đường dẫn hơn 382 m. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh và Công ty CP Ngọc Châu Phương. Tuy nhiên, 2 chiếc cầu vượt lũ này đang thi công ì ạch, chậm tiến độ, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại.

Cây cầu vượt lũ dang dở trên tuyến tỉnh lộ ĐT586 nhìn từ trên cao ẢNH: THANH LỘC

Ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết khi bão Bualoi (bão số 10) đi qua, nước ở các ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ ĐT586 đã rút, người dân có thể qua lại. Nhưng tại 2 vị trí Km 3+937 và Km 12+771, nơi đang xây dựng cầu vượt lũ, việc di chuyển vẫn gian nan do đất đá ngổn ngang, đường lầy lội. "Với hơn 14.300 người dân xã Lìa, tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, đặc biệt là trong mùa mưa bão", ông Dũng chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, bà Hồ Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Dơi, cho biết xã có hơn 11.300 nhân khẩu. Để đến trung tâm xã, người dân buộc phải đi qua 2 ngầm tràn đang thi công cầu vượt lũ. "Mỗi ngày, người dân đều phải lội qua đoạn đường như ruộng bùn. Thương nhất là học sinh và giáo viên, nhiều em mặc áo trắng nhưng đến trường thành áo nâu, áo đỏ. Trời mưa to thì giao thông gần như bị tê liệt hoàn toàn", bà Hằng nói.

Mới đây, Công an xã A Dơi đăng tải một bài viết thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, phản ánh tình cảnh gian nan: Nông dân, học sinh, người bệnh đều phải đối mặt với dòng nước xiết, cầu tạm bợ có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Các chiến sĩ công an địa phương vừa lo giữ an ninh, vừa căng mình chốt chặn tại các điểm ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân.

"Nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đây là các cấp chính quyền chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành 2 cây cầu vượt lũ, để bà con nhân dân đi lại an toàn", trung tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng công an xã A Dơi, nói.

Mùa mưa lũ, người dân phải di chuyển bên dưới 2 chiếc cầu vượt lũ, băng qua bùn đất nhão nhoẹt ẢNH: THANH LỘC

T HIẾU VỐN VÀ THỜI TIẾT BẤT LỢI

Hai cây cầu vượt lũ tại xã Lìa được khởi công từ tháng 8.2024, với tổng mức đầu tư 26,8 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31.10.2025. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại, trong đó lớn nhất là thiếu vốn và thời tiết bất lợi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Anh Quang, Giám đốc Ban quản lý bảo trì giao thông Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Năm 2024, dự án chỉ được bố trí 5 tỉ đồng, không đủ thanh toán cho nhà thầu. 2 đơn vị thi công bị nợ hơn 7,5 tỉ đồng nên phải dừng công việc từ tháng 5 đến ngày 31.7.2025. Chỉ đến khi UBND tỉnh cấp bổ sung 10,6 tỉ đồng vào cuối tháng 7, công trình mới khởi động trở lại từ ngày 1.8".

Tính đến nay, dự án đã giải ngân hơn 11,4 tỉ đồng, chủ yếu cho xây lắp và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, 11,194 tỉ đồng vốn vẫn chưa được cấp. Hiện phần kết cấu chính của cầu đã hoàn thành, song còn nhiều hạng mục quan trọng cần gấp rút triển khai.

Theo đơn vị thi công, quá trình xây dựng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết ẢNH: THANH LỘC

Người dân rất khổ sở phải di chuyển bên dưới 2 chiếc cầu vượt lũ trong những ngày mưa lũ ẢNH: THANH LỘC

Ngoài khó khăn về vốn, yếu tố thời tiết cũng khiến tiến độ trì trệ. Khu vực xã Lìa nằm giáp biên giới với Lào, thường xuyên có mưa kéo dài. Từ tháng 8 đến nay, ảnh hưởng liên tiếp của nhiều cơn bão khiến khu vực hầu như không có nắng. "Chỉ cần 15 - 20 ngày nắng ráo là công trình có thể hoàn thành. Nhưng từ ngày 1.8 - 1.10, suốt 2 tháng trời, mưa gần như triền miên, được khoảng 5 ngày nắng, còn lại đều ướt sũng", ông Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trực tiếp điện thoại cho giám đốc 2 đơn vị thi công, yêu cầu nỗ lực hoàn thành công trình, kể cả trong điều kiện khó khăn về vốn. Phía đơn vị thi công cũng hứa sẽ làm nhanh nhất có thể. Tuy vậy, ông Quang thừa nhận có thể phải xin tỉnh gia hạn thêm thời gian nếu thời tiết tiếp tục bất lợi.

Hiện nay, trên toàn bộ tuyến ĐT586, 25.600 người dân của 2 xã vẫn kiên nhẫn từng ngày vượt qua những đoạn đường lầy lội, cầu tạm chênh vênh. Họ đặt trọn hy vọng vào lời hứa của chính quyền và cam kết của nhà thầu, rằng chậm nhất trong năm 2025, 2 cây cầu vượt lũ sẽ hoàn thành, mở ra con đường an toàn và ổn định lâu dài cho vùng biên giới còn nhiều gian khó này.