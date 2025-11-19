Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mơ ước tại vùng biên giới Giang Thành

Sáng 19.11, Báo Thanh Niên phối hợp Công ty CP Xây dựng Coteccons và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng, xã Giang Thành, An Giang (trước đây là xã Phú Lợi, H.Giang Thành, Kiên Giang) - một xã giáp biên giới nước bạn Campuchia.

Báo Thanh Niên cùng nhà tài trợ và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng, xã Giang Thành, An Giang ẢNH: THANH DUY

Tham dự lễ khánh thành cầu có bà Trần Ngọc Bích, Phó chủ tịch UBND xã Giang Thành; bà Lý Phòl Ly, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Giang Thành; nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Tây Nam bộ; nhà báo Quang Minh Nhật, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Tây Nam bộ; nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính trị - xã hội, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên tại tòa soạn TP.HCM.

Về phía đại diện nhà tài trợ có đại diện Công ty CP Xây dựng Coteccons, Công ty Gia sư eTeacher - đơn vị đồng hành với Báo Thanh Niên.

Đặc biệt, nhiều người dân và học sinh địa phương đã đến chung vui trong sự kiện nhiều ý nghĩa với ấp Tà Teng nói riêng và xã Giang Thành nói chung.

Đông đảo người dân và học sinh đến dự lễ khánh thành chiếc cầu đã mơ ước từ lâu ẢNH: THANH DUY

Người dân Tà Teng thấp thỏm qua cầu cũ

Nhiều năm qua, một chiếc cầu bê tông vững chãi, tải trọng lớn bắc qua kênh HN3 là ước mơ chung của bà con ấp Tà Teng. Bởi trước đây, hằng ngày mọi người phải đi lại, vận chuyển nông sản trên chiếc cầu gỗ xuống cấp nghiêm trọng, rủi ro cầu sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cầu Kênh HN3 cũ xuống cấp nghiêm trọng, có thể gãy sập bất cứ lúc nào ẢNH: THANH DUY

Cầu Kênh HN3 mới bằng bê tông kiên cố, vững chãi, có chiều dài 18,8 m, chiều rộng 3,5 m, tải trọng 3,5 tấn ẢNH: TRẦN NGỌC

Mới vài tháng trước, hình ảnh chiếc cầu cũ khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Chân cầu chắp vá sơ sài bằng gỗ bạch đàn, lâu ngày nhịp yếu, rung lắc. Người đi bộ còn nơm nớp lo sợ vì nhiều chỗ ván mục nát, huống hồ người đi xe máy.

Xót xa nhất là những ông bà cụ dò dẫm qua cầu từng chút một, chân tay run lẩy bẩy theo nhịp rung lắc của cây cầu mục nát và đã có nhiều người bước nhầm ván mục, rơi xuống sông. Hồi hộp, thấp thỏm là vậy nhưng bà con vẫn đành bấm bụng đi qua vì thiếu thốn phương tiện.

Cầu được xây mới, bây giờ ô tô đi qua lại dễ dàng ẢNH: TRẦN NGỌC

Ấp Tà Teng nằm trong vùng nội đồng, địa hình kênh rạch chằng chịt. Giao thông chia cắt và cách vài km thì mới lại có một chiếc cầu. Trong ấp có 425 hộ dân, trong đó có 380 hộ là đồng bào dân tộc Khmer.

Bà con chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, nhàn rỗi thì đan giỏ đệm bằng cỏ bàng. Việc góp tiền cùng nhau xây cầu bê tông, mặc dù ai cũng muốn, nhưng do đa số kinh tế khó khăn nên "lực bất đồng tâm". Trong khi đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ chính quyền địa phương thì cần thêm thời gian.

Chiếc cầu mới có tải trọng 3,5 tấn, giúp người dân Tà Teng đi lại an toàn ẢNH: THANH DUY

Thấu hiểu nỗi mong ước của bà con, cũng như chính quyền địa phương, Báo Thanh Niên đã đứng ra kết nối, vận động kinh phí xây cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng.

Cây cầu mới được xây bằng bê tông cốt thép có chiều dài 18,8 m, chiều rộng 3,5 m với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, do Công ty CP Xây dựng Coteccons tài trợ, không chỉ giúp việc đi lại của người dân được an toàn hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội để xóm làng Tà Teng phát triển kinh tế - xã hội.

Vượt khó trong mùa mưa đưa cầu về đích

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc đối ngoại, kiêm thành viên Tiểu ban Phát triển bền vững, Công ty CP Xây dựng Coteccons, cho biết cầu Kênh HN3 hoàn thành tạo điều kiện giúp các em học sinh đến trường an toàn, người dân đi lại thuận lợi, không còn lo lắng khi phải đi qua cầu tạm, nhất là vào mùa mưa lũ.

Đồng thời, chiếc cầu này sẽ trở thành tuyến kết nối mới, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống kinh tế cho khu vực. Càng ý nghĩa hơn khi trong đội ngũ Coteccons cũng có nhiều anh em là người con của An Giang. Với họ, việc được đóng góp cho quê hương là một niềm tự hào lớn lao.

Nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Kênh HN3 ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại lễ khánh thành cầu, nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Tây Nam bộ, bày tỏ sự trân quý tấm lòng của Công ty CP Xây dựng Coteccons đã tin tưởng, đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong việc xây cầu Kênh HN3.

Cầu Kênh HN3 khởi công ngày 27.8, tiến hành xây cầu trong mùa mưa bão, việc xây cầu gặp nhiều rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của các bên, cầu đã về đích đúng tiến độ sau gần 3 tháng nỗ lực thi công.

Nhà báo Trần Thanh Trang cho biết thêm, qua gần 40 năm thành lập và phát triển, Báo Thanh Niên không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, phản ánh thành tựu mọi mặt của đất nước; mà còn thực hiện nhiều chương trình từ thiện, công tác xã hội, đồng thời làm cầu nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn.

Đại diện Báo Thanh Niên và nhà tài trợ trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh khó khăn ấp Tà Teng, xã Giang Thành, An Giang ẢNH: THANH DUY

Đại diện Báo Thanh Niên và UBND xã Giang Thành tặng học bổng cho học sinh ẢNH: TRẦN NGỌC

Cùng với học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên, các em học sinh còn được Công ty CP Xây dựng Coteccons trao tặng những phần quà thiết thực ẢNH: THANH DUY

Đặc biệt, đối với miền Tây Nam bộ - vùng đất có đặc thù sông ngòi chằng chịt, Báo Thanh Niên đã tích cực vận động các công ty, đơn vị tài trợ xây dựng nhiều cây cầu nông thôn, góp phần giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

"Trên tinh thần đó, chúng tôi mong chính quyền xã Giang Thành và người dân sẽ cùng giám sát, bảo quản tốt công trình, để cầu Kênh HN3 có hiệu quả sử dụng lâu dài", nhà báo Trần Thanh Trang gửi gắm.

Người dân Tà Teng phấn khởi đi trên chiếc cầu mới ẢNH: THANH DUY

Chiếc cầu mơ ước, mở ra cơ hội

Theo bà Trần Ngọc Bích, Phó chủ tịch UBND xã Giang Thành, Giang Thành là xã thuần nông, có nhiều kênh rạch, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Để vận chuyển hàng hóa, lúa thóc cần rất nhiều phương tiện giao thông đi lại. Trong đó, những chiếc cầu là một trong những nhu cầu lớn của người dân.

"Từ khi ấp Tà Teng có một cây cầu khang trang, nhìn trên khuôn mặt của từng người dân thấy rõ được sự phấn khởi. Thay mặt địa phương, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN xã Giang Thành, tôi xin gửi lời tri ân, cảm ơn đến Báo Thanh Niên và Công ty CP Xây dựng Coteccons đã mang đến cho bà con món quà ý nghĩa", bà Bích chia sẻ.

Bà Trần Ngọc Bích, Phó chủ tịch UBND xã Giang Thành, tặng thư cảm ơn cho Báo Thanh Niên và Công ty CP Xây dựng Coteccons ẢNH: THANH DUY

Đến dự lễ khánh thành cầu từ sáng sớm, ông Tiên Hóch (75 tuổi, người địa phương), cho biết hằng ngày ông xem anh em thi công cầu mà lòng vui mừng khó tả.

"Hôm nay, cầu HN3 khánh thành và đưa vào sử dụng không riêng gì tôi mà ai cũng thấy mừng. Giờ không chỉ xe máy mà xe ô tô, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng có thể qua cầu dễ dàng. Không còn phải đi vòng vài cây số, tiết kiệm thời gian, chi phí. Giao thương mua bán thuận tiện giúp đời sống người dân được cải thiện hơn", ông Tiên Hóck nói.

Bước đi trên chiếc cầu Kênh HN3 còn thơm mùi sơn mới, bà Thị Ươl (45 tuổi, người địa phương) nói tới đây việc gieo sạ vụ lúa Đông Xuân tới dễ dàng hơn. Bởi trước đây cây cầu cũ đi một mình còn sợ, chuyện chở lúa thóc qua lại là vô phương.

Bà tâm sự: "Tôi quá vui khi có cầu mới. Không chỉ xe máy chạy bon bon mà cả máy cày, máy xới, máy cắt và ô tô cũng qua cầu được. Buổi lễ hôm nay quá đặc biệt, vì chúng tôi không chỉ đi trên chiếc cầu mới đã ước mơ hàng chục năm nay mà con em còn nhận được quà, học bổng nữa".

Chiếc cầu mới mang đến nhiều động lực cho bà con lao động sản xuất, yên tâm cho con cái tới trường ẢNH: TRẦN NGỌC

Cũng như bà Ươl, trong ngày khánh cầu Kênh HN3, ánh mắt nhiều người dân ấp Tà Teng hiện lên rõ sự tươi vui, chộn rộn.

Họ vui vẻ nói chuyện về mùa vụ mới, việc làm mới, dự định mới khi có chiếc cầu vững chãi. Nào là xe ô tô đã đi vào được vùng nội đồng, chạy vào thẳng nhà dân, đám cưới hỏi sẽ rất vui. Cảnh quê không còn trầm buồn, xe cộ hẳn sẽ đông hơn nên không khí sẽ vui hơn, nhộn nhịp hơn.

Với bà con, đó là động lực để lao động và sản xuất, cơ hội mới để vươn lên thoát nghèo.