Kinh tế Kinh tế xanh

Nông nghiệp đô thị giúp tăng không gian xanh, cải thiện không khí

Chí Nhân
Chí Nhân
18/11/2025 14:37 GMT+7

Ngày 18.11, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM tổ chức hội thảo Nông nghiệp đô thị - giải pháp phát triển không gian xanh.

Các đô thị lớn ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như thu hẹp không gian xanh và ô nhiễm môi trường. Để giải quyết những vấn đề này, nông nghiệp đô thị trở thành một giải pháp tiềm năng giúp nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường. Phát triển nông nghiệp đô thị không chỉ cải thiện nguồn thực phẩm mà còn tạo ra không gian xanh cho cư dân. 

Nông nghiệp đô thị giúp tăng không gian xanh, cải thiện không khí- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại hội thảo

ẢNH: CTV

Tại Việt Nam, nông nghiệp đô thị nổi lên như một hướng đi chiến lược, vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn, vừa bổ sung không gian xanh, cải thiện môi trường sinh thái. Nhiều mô hình xuất hiện và tạo sức lan tỏa tích cực như các khu vườn trên mái nhà, trồng rau thủy canh, khí canh đến các nông trại ứng dụng công nghệ cao trong khu dân cư. Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế và không gian xanh cho đô thị. Thực tiễn cũng cho thấy còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, như khung chính sách cho nông nghiệp đô thị, các mô hình công nghệ cao có chi phí khá lớn…

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền MeKong, cho hay, các thành phố lớn của Việt Nam như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Cần Thơ đang đối mặt với nhiều thách thức như không gian xanh bị thu hẹp, ô nhiễm môi trường gia tăng và tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đòi hỏi các đô thị phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa nhu cầu sống xanh của cư dân và thực tế quỹ đất ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp đô thị không chỉ đơn thuần là sản xuất nông nghiệp trong lòng thành phố, mà còn là phương thức kiến tạo không gian xanh, nâng cao chất lượng sống, mở ra những giá trị kinh tế mới và tạo sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và công nghệ. Đây là một giải pháp phát triển bền vững mà nhiều đô thị tiên tiến trên thế giới đã và đang triển khai thành công.

Theo các chuyên gia, nông nghiệp đô thị góp phần kiến tạo ra "lá phổi xanh" và tăng cường khả năng phục hồi cho đô thị; cải thiện chất lượng không khí và giảm hiệu ứng đảo nhiệt. Cây xanh trong các khu vườn đô thị, vườn trên mái nhà, vườn tường giúp hấp thụ tăng CO2, giảm nhiệt độ cục bộ… và góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước của các thành phố trong những trận mưa lớn.

Từ tháng 12.2025, khu vực trung tâm TP.HCM có nguy cơ ùn ứ rác. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và xử lý ra được đảm bảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị một số giải pháp trong đó cho xe vận chuyển rác được ưu tiên lưu thông xuyên suốt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
