Trung tâm TP.HCM lo ùn ứ rác từ đầu tháng 12

Từ đầu tháng 12 tới, ở khu vực trung tâm TP.HCM có nguy cơ xảy ra ùn ứ rác do bãi rác Đa Phước thay đổi giờ tiếp nhận từ cả ngày xuống chỉ còn ca đêm. Trong khi đó, thời gian vận chuyển ra bị giới hạn là nguyên nhân dẫn đến ùn ứ.

Nguy cơ ùn ứ rác thải ở khu vực trung tâm TP.HCM từ đầu tháng 12.2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, theo công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND TP.HCM về kế hoạch triển khai một số hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rác sinh hoạt (rác) trên địa bàn thành phố từ ngày 1.12.2025. Tại bãi chôn lấp Đa Phước (Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước) - tiếp nhận rác ca đêm từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau từ ngày 1.12.2025.

Hiện tại, có 14 quận huyện (cũ) đang đưa rác về bãi Đa Phước, trong đó ca ngày khoảng 1.800 tấn (41%) và ca đêm 2.750 tấn. Bên cạnh việc bãi rác Đa Phước thay đổi giờ tiếp nhận thì việc cấm các loại xe tải khối lượng lớn trên 5 tấn lưu thông trong thời gian từ 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ hàng ngày trên quốc lộ 50 - đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường vào Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước.

Khung giờ hạn chế lưu thông như hiện nay ảnh hưởng đến công tác thu gom và vận chuyển rác của cả thành phố. Điều này dẫn đến việc xe chở rác về Đa Phước không kịp để quay đầu và có thể phải điều chuyển về khu xử lý rác Tây Bắc. Tuy nhiên khi đó, khoảng cách tăng thêm 25 km nên các công ty hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố sẽ không thể hoàn thành kịp việc thu gom.

Hiện nay, một số địa phương ở khu vực trung tâm thành phố thuộc các Q.1, 3, 5, 10, Bình Thanh, Tân Bình, Nhà Bè (cũ) phải vận chuyển rác liên tục về địa điểm xử lý; phải thu gom vận chuyển theo lộ trình để không bị tồn đọng. Tuy nhiên, khi bãi rác Đa Phước không hoạt động cả ngày thì khả năng rác phát sinh từ các cơ sở kinh doanh, chợ… sẽ không kịp thời gian thu gom, dẫn đến khả năng tồn đọng trên đường và điểm hẹn.

Do vậy, Sở NM-MT kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng điều chỉnh cho xe vận chuyển rác được ưu tiên lưu thông xuyên suốt để kịp vận chuyển về các cơ sở xử lý hoặc điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe trên địa bàn. Bên cạnh đó, miễn cấp giấy phép lưu thông khu vực nội đô với xe vận chuyển rác. Giao chủ đầu tư đang tiếp nhận các gói thầu cung ứng dịch vụ từ UBND cấp quận huyện trước đây chủ trì phối hợp với nhà thầu cung ứng dịch vụ vận chuyển rác đang thực hiện trên địa bàn để xây dựng, đề xuất lộ trình, cự ly bình quân vận chuyển rác, đơn giá vận chuyển khi phát sinh từ ca ngày sang ca đêm; cũng như vận chuyển về khu xử lý Tây Bắc. Giao sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hỗ trợ thẩm định các nội dung trên.