'Vua rác' David Dương phản hồi việc vì sao chỉ nhận rác ban đêm?

Gia hạn thêm 60 ngày so với yêu cầu

Văn bản phản hồi của Công ty VWS - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (KLH) nêu rõ: Ban tổng giám đốc Công ty đã quyết định theo yêu cầu của thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cần có thêm thời gian sắp xếp lịch giao nhận rác cho Công ty VWS tại KLH sau khi vừa sáp nhập các tỉnh thành. Để công việc thu gom, vận chuyển, giao và tiếp nhận rác không bị ứ đọng cũng như không gây sự khó khăn, ô nhiễm những khu xử lý rác khác do tiếp nhận gấp rút và gây quá tải do chưa chuẩn bị trước.

Nỗi lo "vợ trận" rác thải của lãnh đạo TP.HCM tạm thời được xoa dịu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Do vậy, Công ty VWS đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác cho thành phố 24/24 giờ đến ngày 30.11.2025 để thành phố có thời gian làm việc với công ty và sắp xếp bố trí an toàn hệ thống thu gom, vận chuyển rác khi VWS bắt đầu chuyển đổi thời gian tiếp nhận rác vào ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau).

Trước đó, ngày 14.8, ông Nguyễn Minh Nhựt, quyền Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Công ty VWS lùi thời hạn tiếp nhận rác theo khung giờ mới đến ngày 1.10 (thay vì ngày 15.8). Trong thời gian này, Sở sẽ làm việc với các địa phương và đơn vị vận chuyển để điều chỉnh thời gian giao rác.

Như vậy, so với yêu cầu của Sở NN-MT, Công ty VWS gia hạn thời gian tiếp nhận rác như hiện tại thêm 60 ngày.

Vì sao VWS lại thay đổi thời gian tiếp nhận rác?

Liên quan đến vấn đề thời gian tiếp nhận rác, VWS giải thích thêm: Trước đây, khi khối lượng rác thành phố giao đến KLH khoảng dưới 4.000 tấn/ngày đêm và VWS chỉ hoạt động 1 ca 12 tiếng. Sau đó, thành phố giao thêm cho chúng tôi tổng khối lượng rác trên 5.000 tấn/ngày đêm, KLH đã phải mở cửa 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông và các xe vận chuyển rác có thể quay đầu 2 hoặc 3 chuyến trong ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã giảm khối lượng rác giao đến KLH còn khoảng 4.000 tấn/ngày đêm và không thanh toán tiền xử lý rác cho VWS. Hai việc này đã tạo gánh nặng cho công ty khi phải mở cửa 24/24 giờ; chi phí vận hành cao cho khối lượng rác ít, lại không được thanh toán tiền xử lý rác làm cho công ty gặp áp lực về tài chính không thể gồng gánh thêm.

Từ tháng 5.2025, VWS đã gửi nhiều văn bản thông báo trước cho thành phố và Sở NN-MT về việc thay đổi thời gian tiếp nhận rác tại KLH để Thành phố và Sở NN-MT có thời gian chuẩn bị, gồm: Văn bản số 25108 ngày 21.5.2025 đề nghị thay đổi thời gian tiếp nhận rác. Văn bản số 25126 ngày 13.6.2025 nhắc lần 2. Văn bản số 25131 về việc hoãn thời gian tiếp nhận rác đến ngày 15.7.2025.

Đặc biệt, đến ngày 10.7.2025 tiếp tục có văn bản số 25154 về việc đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận rác lần cuối cùng đến ngày 15.8.2025.

Hiện tại, công tác tiếp nhận rác vào ca đêm cho ngày 15.8.2025 tại KLH đã được VWS chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, trước yêu cầu của UBND TP.HCM tại công văn số 5014/UBND-ĐT ngày 30.6.2025 về thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty VWS và Công văn số 2757/SNNMT-CTR của Sở NN-MT ngày 14.8.2025 về thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải Đa Phước.

Trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ thành phố hoàn tất các thủ tục hành chính, sắp xếp nhân sự ổn định trong quá trình sáp nhập tỉnh thành; đồng thời có thời gian sắp xếp an toàn việc thu gom, cự ly vận chuyển rác không gây ảnh hưởng đến công tác sáp nhập theo đề nghị của thành phố và Sở NN-MT tại hai công văn nêu trên, VWS đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận, xử lý rác 24/24 giờ đến ngày 31.11.2025 và đề nghị thành phố thanh toán đều đặn tiền xử lý rác hàng tháng cho công ty đúng theo quy định tại hợp đồng giao nhận, xử lý chất thải rắn hai bên đã ký kết.

Từ ngày 1.12.2025, KLH sẽ chính thức tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày như ngày như thời điểm bắt đầu vận hành (ngày 1.11.2007) cho đến khi thành phố giao thêm khối lượng rác như thời điểm 31.11.2014.

"VWS đề nghị thành phố và Sở NN-MT sắp xếp, triển khai thực hiện theo đúng lịch đề xuất của chúng tôi để tránh tình trạng này kéo dài thành phố sẽ phải thanh toán cho doanh nghiệp những khoản chi phí phát sinh do vận hành xuyên suốt 24/24 giờ", văn bản của VWS nêu rõ.