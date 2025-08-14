Lo 'vỡ trận' rác thải, TP.HCM gửi công văn khẩn

Bãi rác Đa Phước chỉ nhận rác vào ban đêm

Theo công văn được đóng dấu "khẩn", ngày 11.8, Sở nhận văn bản của Công ty VWS về giờ tiếp nhận rác sinh hoạt; theo đó từ ngày mai 15.8, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước sẽ chính thức tiếp nhận rác từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau (thời gian nhận rác chỉ diễn ra vào ban đêm thay vì 24/24 như trước đây).



Bãi rác Đa Phước điều chỉnh giờ tiếp nhận, TP.HCM phải gửi văn bản khẩn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Liên quan việc điều chỉnh giờ tiếp nhận rác sinh hoạt tại bãi rác Đa Phước, UBND TP.HCM đã có công văn ngày 30.6 và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn ngày 7.8 gửi Công ty VWS để phối hợp thực hiện.

Các công văn nêu rõ tình hình TP.HCM mới sáp nhập và thành lập chính quyền 2 cấp nên hệ thống chính quyền cấp phường, xã cần phải có thời gian để sắp xếp ổn định trong hoạt động hệ thống thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt.

TP.HCM đã đề nghị công ty tạm thời giữ nguyên hoạt động giờ tiếp nhận rác sinh hoạt đã và đang thực hiện cho đến sau khi thành phố tổng rà soát, sắp xếp lại quy trình thu gom, vận chuyển để đảm bảo an ninh chất thải.

Tuy nhiên, ngày 11.8, Công ty VWS lại tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác từ ngày 15.8. Việc điều chỉnh này sẽ tác động đến công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt.

Do vậy, Sở đề nghị Công ty VWS lùi thời hạn tiếp nhận rác theo khung giờ mới đến ngày 1.10. Trong thời gian này, Sở sẽ làm việc với các địa phương và đơn vị vận chuyển để điều chỉnh thời gian giao rác. "Đề nghị Công ty VWS cùng phối hợp với thành phố thực hiện để đảm bảo an ninh đô thị trong thời gian này", văn bản nhấn mạnh.

Hiện nay, mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 10.000 tấn rác thải sinh hoạt.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam nói gì?

Phản hồi về văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đại diện Công ty VWS cho biết: VWS có văn bản gửi cơ quan chức năng TP.HCM về việc bắt đầu tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau vì thời điểm trước tháng 2.2025 vẫn tiếp nhận và xử lý trung bình hơn 7.000 tấn rác/ngày.



Tuy nhiên, hiện nay, khối lượng rác Sở giao đến đã giảm hơn 40%. Khối lượng rác tiếp nhận giảm, dẫn đến chi phí vận hành tăng cao hơn giá xử lý đã thỏa thuận theo hợp đồng nếu phải tiếp nhận rác liên tục 24/24.

Để tránh tình trạng VWS phải đề nghị được tăng giá cao hơn hợp đồng, công ty đề nghị thành phố xem xét chỉ tiếp nhận rác vào ca đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ để tránh kẹt xe). Việc này sẽ giúp công ty giảm bớt chi phí không tăng hơn theo hợp đồng, tránh lãng phí trong công tác vận hành, nhân công và máy móc thiết bị. Đồng thời giảm bớt áp lực kẹt xe cục bộ do xe tải chở rác gây ra vào ban ngày.

Các hoạt động xử lý sau thời gian tiếp nhận và mọi phát sinh vẫn được tiến hành 24/24.

Liên quan tới việc yêu cầu công ty dời thời hạn điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác đến ngày 1.10.2025 như công văn mới nhất (CV 2757) Ban tổng giám đốc Công ty đang xem xét và sẽ trả lời bằng văn bản cho thành phố trong thời gian sớm nhất.