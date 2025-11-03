Một xã có 7 trang trại chăn nuôi lợn: Ô nhiễm môi trường rình rập

Liên quan đến vụ việc hàng chục người dân thôn Lâm Chính (xã Thanh Quân) dựng rạp, tập trung phản đối trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN (đóng trên địa bàn thôn Hón Tỉnh, giáp ranh với thôn Lâm Chính) gây mùi hôi thối, ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết sau khi địa phương thông báo kết quả của đoàn kiểm tra người dân đã dỡ rạp, dừng việc tập trung đông người.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN ẢNH: MINH HẢI

Theo ông Đạt, kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu ghi nhận trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN thời điểm kiểm tra đang nuôi khoảng 13.000 con. Vừa qua, trang trại xảy ra sự cố cháy dãy chuồng nuôi làm khoảng 1.000 con lợn sữa chết, nhưng việc xử lý lợn chết kéo dài, gây mùi hôi.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận trang trại có nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, như: hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động; bể chứa chất thải che phủ không kín; máy tách ép phân gây phát sinh mùi hôi; tự ý đốt xác lợn chết ngoài trời; một số hạng mục chưa thực hiện đúng nội dung giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Đoàn kiểm tra thống nhất yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng việc nhập lợn mới để nuôi, sau khi xuất bán số lượng lợn hiện tại thì tạm dừng chăn nuôi và khắc phục hệ thống xử lý môi trường, đảm bảo theo quy định mới tiếp tục chăn nuôi.

Từ ngày 29.10, người dân thôn Lâm Chính dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối. Sau khi đoàn kiểm của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa và chính quyền địa phương kiểm tra, ghi nhận nguyên nhân và trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân đã dỡ rạp, dừng việc tập trung từ chiều 31.10 ẢNH: MINH HẢI

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 29.10, hàng chục người dân thôn Lâm Chính dựng rạp, tập trung bên con đường dẫn vào trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN (vị trí tập trung cách cổng trang trại khoảng 200 m) để phản đối trang trại gây mùi hôi thối.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao

Thanh Quân là xã miền núi và hiện có 7 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, với tổng đàn lợn của 7 trang trại hơn 105.000 con. Các trang trại lợn được xây dựng chủ yếu ở thung lũng các dãy núi, đồi, tách biệt với khu dân cư. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều trang trại đã gây ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Hồi tháng 9 vừa qua, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng kiểm tra thì có tới 4 trong số 7 trang trại có các "vấn đề" về hệ thống xử lý môi trường.

Xã Thanh Quân hiện có 7 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, với tổng đoàn lợn của 7 trang trại là hơn 105.000 con ẢNH: MINH HẢI

Cụ thể, tại trang trại của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN phát hiện 1 bể bioga có dấu hiệu bị hỏng; hồ lắng sau bioga có một điểm thấp hơn so với các vị trí khác do vậy nếu trời mưa to sẽ dẫn đến nước thải chảy tràn bờ bao; tại vị trí xả nước thải không có đồng hồ đo lưu lượng.

Tại trang trại của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân (thôn Hón Tỉnh) phát hiện 2 hầm bioga hoạt động độc lập là chưa đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 1 bể chứa nước thải xảy ra sự cố lót bạt đáy có dấu hiệu chảy tràn bờ xuống bể sinh học.

Cụm trang trại chăn nuôi gia công Đồng Sán (thôn Đồng Sán) các bể bioga có dấu hiệu bị hư hỏng, không căng khí dù trang trại luôn duy trì chăn nuôi 1.800 - 2000 con; bể lắng có dấu hiệu chảy tràn bờ bao, có đường rãnh chảy nước mặt bể lắng; không có trạm xử lý hóa chất; tại bể sinh học không có hệ thống máy bơm hút tưới cây mà trực tiếp ngấm và chảy ra môi trường; có 1 lò đốt xác lợn chết đã hư hỏng nặng, đốt bằng củi gây ô nhiễm không khí.

Tại trang trại của Công ty TNHH thương mại Song Dương (thôn Tân Cúc) phát hiện bờ bao của các hồ sinh học 1, 2 và 3 không đảm bảo, thấp, có nguy cơ chảy tràn ra môi trường; không có kho chứa phân thải.

Chính quyền địa phương thừa nhận rằng nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn là rất cao và luôn rình rập khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ môi trường sống bị ảnh hưởng.

Trong khi đó năng lực, chuyên môn của cấp xã không thể xác định được mức độ ô nhiễm khi có sự cố môi trường xảy ra. Các vụ ô nhiễm chính quyền xã đều phải báo cáo cấp trên kiểm tra, xử lý khiến thời gian giải quyết kéo dài, gây bức xúc cho người dân.