Thời sự Dân sinh

Người dân dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối

Minh Hải
Minh Hải
30/10/2025 14:21 GMT+7

Hàng chục người dân thôn Lâm Chính (xã Thanh Quân, Thanh Hóa) đã tập trung, dựng rạp trên đường dẫn vào trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối, do thời gian qua mùi hôi thối phát ra từ trang trại gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên sáng 30.10, hàng chục người dân thôn Lâm Chính tập trung bên con đường dẫn vào trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN (đóng trên địa bàn thôn Hón Tỉnh, giáp ranh với thôn Lâm Chính), vị trí tập trung cách cổng trang trại khoảng 200 m.

Người dân dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối- Ảnh 1.

Hàng chục người dân thôn Lâm Chính dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối

ẢNH: MINH HẢI

Người dân đã dựng rạp bằng khung sắt, rộng khoảng 20 m2 và mang theo nhiều bàn ghế để túc trực, nhằm gây áp lực với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý việc trang trại chăn nuôi lợn gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

"Người dân chúng tôi chịu hết nổi rồi. Chỉ trong phạm vi xã này có tới 7 trang trại chăn nuôi lợn khác nhau, mùi hôi thối bốc ra, dân chịu không nổi. Những ngày gần đây, mùi hôi thối bốc ra từ trang trại của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nên từ hôm qua (29.10 - phóng viên), chúng tôi dựng rạp và túc trực ở đây để yêu cầu công ty và chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết để không còn mùi hôi thối", một người dân thôn Lâm Chính cho hay.

Người dân dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối- Ảnh 2.

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN quy mô 30.000 con lợn/năm

ẢNH: MINH HẢI

Theo quan sát của phóng viên, khu dân cư, nhà dân ở gần nhất với trang trại chăn nuôi lợn khoảng 200 - 300 m đường chim bay. Trang trại chăn nuôi lợn có hơn 10 dãy chuồng nuôi.

Sáng 30.10, cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cùng lãnh đạo UBND xã Thanh Quân và đại diện người dân thôn Lâm Chính đã vào kiểm tra công tác bảo vệ môi trường bên trong trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN.

Anh Nguyễn Tiến Thành (37 tuổi, ngụ thôn Lâm Chính) là một trong những người đại diện cho người dân thôn Lâm Chính cùng đoàn công tác vào trang trại kiểm tra, cho biết khi vào bên trong trang trại phát hiện có hố chôn nhiều xác lợn chết đang bốc mùi hôi thối.

Người dân dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây mùi hôi thối- Ảnh 3.

Người dân dựng rạp, tập trung yêu cầu công ty có biện pháp giải quyết tình trạng mùi hôi thối

ẢNH: MINH HẢI

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, xác nhận việc người dân dựng rạp, tập trung phản đối trại lợn gây ô nhiễm diễn ra từ ngày 29.10.

"Sáng 30.10, chúng tôi cùng với các cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vào trang trại của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN để kiểm tra, kết quả đoàn kiểm tra chưa kết luận nên chưa thể thông tin cụ thể", ông Đạt cho hay.

Theo ông Đạt, trên địa bàn xã Thanh Quân hiện có tới 7 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn và có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi lợn trong thời gian vừa qua, khiến người dân bức xúc.

Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN rộng 190.000 m2; quy mô nuôi 30.000 con lợn/năm (10.000 lợn sau cai sữa/năm; 20.000 lợn thịt/năm).

Khám phá thêm chủ đề

Trang trại nuôi lợn mùi hôi trang trại chăn nuôi lợn Hôi thối Thanh Hóa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
