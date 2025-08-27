Báo Thanh Niên cùng nhà tài trợ khởi công xây cầu tại xã vùng biên Giang Thành: Bà con Tà Teng vui mừng vì sắp có cây cầu mơ ước

Chiếc cầu mơ ước tại vùng biên giới Tà Teng

Sáng 27.8, Báo Thanh Niên phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons) và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng, xã Giang Thành, tỉnh An Giang (trước đây là xã Phú Lợi, H.Giang Thành, Kiên Giang) - địa phương giáp với biên giới Campuchia, có nhiều đồng bào Khmer sinh sống.

Tham dự buổi lễ có bà Lý Phòl Ly, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Giang Thành; nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ; ông Nguyễn Văn May, đại diện Coteccons, cùng đông đảo bà con địa phương.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi công xây cầu Kênh HN3 tại ấp gần biên giới Tà Teng, xã Giang Thành, An Giang ẢNH: DUY TÂN

Đông đảo người dân ấp Tà Teng phấn khởi đến dự lễ khởi công xây dựng cầu Kênh HN3 sau nhiều năm mong mỏi ẢNH: THANH DUY

Những ngày này, đi dọc các tuyến kênh thuộc ấp Tà Teng, xã Giang Thành dễ dàng chứng kiến nhiều chiếc máy gặt đập liên hợp vào mùa vụ rộn ràng, lúa vàng ươm cả cánh đồng. Từ bên đây kênh muốn qua bờ kênh, cánh thợ điều khiển phải di chuyển xuống trẹt sắt sang sông, vừa tốn thời gian vừa bất tiện.

Nhiều năm nay, ước mơ về cây cầu bê tông vững chãi, tải trọng lớn bắc qua kênh HN3 để tiện di chuyển cho phương tiện giao thông, máy gặt đập liên hợp và phục vụ người dân phát triển kinh tế không chỉ riêng của người dân ấp Tà Teng, mà còn của chính quyền địa phương.

Cầu ván bắc qua kênh HN3 làm bằng gỗ bạch đàn, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng ẢNH: DUY TÂN

Chiếc cầu hiện tại nhiều chỗ hư hỏng nặng, mục nát, tiềm ẩn nhiều rủi cho người dân ẢNH: DUY TÂN

Ông Trần Văn Tính, Bí thư, kiêm Trưởng ấp Tà Teng, cho biết ấp Tà Teng có tổng cộng 359 hộ dân, trong đó có 280 hộ là đồng bào dân tộc Khmer. Kinh tế của người dân chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, thời gian nhàn rỗi thì đan giỏ đệm bằng cỏ bàng để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang. Do địa hình kênh rạch chằng chịt nên giao thông qua địa bàn chia cắt, phải có nhiều cầu để kết nối giao thương. Riêng chiếc cầu ván bắc qua kênh HN3 làm bằng gỗ bạch đàn, tạm bợ hơn 10 năm nay để phục vụ đi lại hiện nay đã bị mục nát, hư hỏng, trụ cầu xiêu vẹo có thể gãy ngã bất cứ lúc nào.

Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân địa phương, Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, vận động kinh phí xây cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng. Cây cầu mới được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 18,8 m, chiều rộng 3,5 m với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, do Coteccons tài trợ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Tính nói: "Tôi và người dân ở đây rất phấn khởi vì máy móc, thiết bị lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp sắp tới sẽ đi qua kênh HN3 dễ dàng vì chiếc cầu cũ sắp sập được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố. Xe ô tô 7 chỗ có thể vô đến nhà, giúp người dân có thêm động lực để phát triển kinh tế".

Sau khi nhận quà của Coteccons, một người dân từng bước một qua cầu ván vì sợ té

ẢNH: DUY TÂN

Cây cầu hiện tại mục nát, có thể sập bất cứ lúc nào ẢNH: DUY TÂN

Bà Dương Thị Khách (74 tuổi, ngụ ấp Tà Teng) nói: "Thấy khởi công xây cầu mới, người dân ở đây ai cũng vui. Cầu ván cũ đi qua sợ sập và nguy hiểm lắm, nhưng phải cố gắng đi vì đi đường vòng thì quá xa".

Anh Tiến Quanh (35 tuổi, nhà ở ngay dưới chân cầu) cho hay: "Tôi từng chứng kiến cảnh một chiếc xe máy rơi xuống dòng kênh cùng với những tấm ván mục. Chiếc cầu cũ quá yếu, 2 - 3 người không dám đi cùng một lúc. Máy cày, máy xới, máy cắt lúa là vô phương, phải đi đường sông hoặc đường vòng… Khổ lắm!".

Cây cầu thứ 9 được Báo Thanh Niên vận động xây dựng tại miền Tây

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, cho biết cách đây ít ngày, Báo Thanh Niên đã khánh thành một cây cầu bê tông vững chắc ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Cầu Kênh HN3 là cây cầu thứ 9 mà Báo Thanh Niên đứng ra kết nối, vận động xây dựng ở miền Tây Nam bộ - vùng đất có đặc thù sông ngòi chằng chịt, giao thông trắc trở.

"Chúng tôi kỳ vọng, cầu Kênh HN3 khi hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, mà còn là đòn bẩy góp phần phát triển kinh tế địa phương; đặc biệt là giúp các em học sinh hằng ngày đến trường được an toàn hơn", nhà báo Trần Thanh Trang chia sẻ.

Người dân địa phương đã mong chờ cầu mới tại ấp Tà Teng từ rất lâu ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn May, đại diện Coteccons, cho biết trong đội ngũ Coteccons có nhiều người sinh ra và lớn lên ở xã Giang Thành. Vì vậy, việc được góp sức xây dựng một cây cầu tại vùng đất này mang lại niềm vui rất lớn. Đại diện nhà tài trợ trân trọng gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, cùng đồng hành thực hiện một công trình có nhiều ý nghĩa cho bà con nơi đây.

"Trên tinh thần đó, tôi mong muốn nhà thầu tại địa phương với tinh thần trách nhiệm của mình sẽ cố gắng thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để cây cầu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ bà con địa phương", ông May nói.

Bà Lý Phòl Ly, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Giang Thành, cho biết xã Giang Thành được hợp nhất từ 3 xã Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa của H.Giang Thành, Kiên Giang (cũ). Sau sáp nhập, dân số của xã có gần 20.000 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 30%, tập trung ở ấp Tà Teng.

Xã Giang Thành nằm ở vùng biên giới gần Campuchia, có quy mô nền kinh tế nhỏ, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn hiện nhiều cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, riêng cầu Kênh HN3 là một trong những cây cầu hư hỏng nặng nề nhất.

"Chúng tôi rất cảm ơn tình cảm của Báo Thanh Niên và nhà tài trợ đã mang đến một món quà rất thiết thực và ý nghĩa cho xã Giang Thành. Chiếc cầu này là niềm mơ ước, mong mỏi của bà con ở Tà Teng nói riêng nhiều năm qua", bà Ly nói và cho biết sẽ nỗ lực đưa cầu Kênh HN3 đi vào sử dụng sau 60 ngày khởi công.

Dịp này, Coteccons đã tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá gần 500.000 đồng cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tà Teng, xã biên giới Giang Thành.



