Dấu ấn miền Tây Nam bộ trên sàn diễn thời trang

Trong triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thời trang Miệt cù lao tổ chức từ 15.10 -15.11 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP.HCM), NTK Nguyễn Minh Công gây bất ngờ khi giới thiệu 20 bộ trang phục hoàn chỉnh lấy cảm hứng từ các loại bánh và món ăn dân gian miền Tây Nam bộ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc trang phục “Bánh xèo” của NTK Nguyễn Minh Công Ảnh: NVCC





Nguyễn Minh Công cho biết sau hiệu ứng tích cực từ mẫu trang phục "bánh xèo" tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ 2024, anh có thêm động lực để hiện thực hóa bộ sưu tập (BST) từng lập Kỷ lục VN năm 2021. "Ý tưởng tái hiện văn hóa dân gian miền Tây bằng ngôn ngữ thời trang may đo cao cấp (haute couture) được tôi ấp ủ suốt nhiều năm", NTK nói.

Là một người con Nam bộ, NTK luôn hướng về nguồn và nỗ lực quảng bá văn hóa quê hương bằng nghề nghiệp. Ở BST Về nhà Út ơi, các dụng cụ đan lát, mái lá dừa nước, hoa súng, nón lá… trở thành họa tiết và chi tiết mang tính dấu ấn trên trang phục nhưng không bị sa đà vào cách tả thực. Thay vào đó, anh cho thấy sự am hiểu và thành thục các kỹ thuật thời trang cao cấp, óc sáng tạo qua việc tái hiện được các hình ảnh thân quen theo cách riêng. Chiếc áo bà ba của phụ nữ Nam bộ được cách điệu thành váy công chúa xòe bồng; chiếu Cà Mau, sen Tháp Mười, đụn rơm sau mùa gặt, chiếc mền (chăn) ghép từ vải vụn… xuất hiện trong hình dáng mới hiện đại và thiết thực. NTK phải thử nghiệm hàng chục chất liệu để tìm được bề mặt vải gợi cảm giác bột nếp, vỏ bánh giòn hay sắc vàng của bánh xèo mà vẫn giữ độ sang trọng và cảm giác thủ công. Bên cạnh chất liệu truyền thống, anh sử dụng thêm chất liệu phi thời trang như giấm lên men từ dừa - khi để khô có màu sắc giống với một số loại bánh, dùng thân và lá chuối khô bện thành dây trang trí…

Áo bà ba của NTK Bảo Bảo trên sàn diễn thời trang Ảnh: NVCC

Cho rằng áo bà ba xứng đáng xuất hiện ở các sự kiện thảm đỏ và sân khấu, NTK Bảo Bảo tạo nên các mẫu áo đính kết tinh xảo, áo làm từ vải tweed sang trọng mang đến góc nhìn mới. Áo dài khăn rằn của stylist Thịnh Chocolate gây tiếng vang ở nhiều cuộc thi thời trang và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới trẻ - những gen Z yêu thích mặc áo dài truyền thống theo cách trẻ trung, phóng khoáng và tràn đầy tự do.