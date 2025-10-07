Tuần hoàn thời trang nội địa

Từ Hà Nội đến TP.HCM, nhiều điểm thu mua hàng lớn, nhỏ đăng tải tìm kiếm và thu mua theo cân quần áo của các thương hiệu thời trang nội địa. Đầu mùa mới, việc này càng rộn rã, chị Phương Nhung (41 tuổi, Hà Nội) nói vui: "Tuần lễ thời trang thu đông của dân mê đồ si đã bắt đầu. Chủ shop vừa mới nhắn tôi tới xem hàng mới bày ra, toàn đồ vừa ở mùa mốt trước, mới đến 80 - 90%".

Thu mua trực tiếp từ người dùng và các cửa hàng, hãng thời trang

Điểm khác biệt cốt lõi của "hàng si" thời trang tuần hoàn nội địa là nguồn hàng. Không còn phụ thuộc vào những kiện đồ cũ nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Nhật vốn mang nhiều rủi ro về chất lượng, size số và thường là lỗi mốt, hàng thu mua theo cân ký chủ yếu đến từ tồn kho của các thương hiệu Việt, một số khác là hàng nhập nhưng bán tồn của các cửa hàng nội địa hoặc đồ người dùng bán lại. Hầu hết chúng còn mới, giá trị sử dụng còn rất cao.

Được mặc đồ đẹp, không quá lỗi mốt, giá thành rẻ là mơ ước của nhiều tín đồ thời trang ẢNH: SHE BY CQ

Hình thức thu mua rất đơn giản, nhanh gọn, gọi điện hoặc nhắn tin Zalo; gửi ảnh và số lượng hàng cần thanh lý, các đơn vị sẽ đến tận nơi thẩm định và thanh toán luôn tại chỗ. Tùy theo mẫu mã, thương hiệu sản phẩm, chất lượng hàng và số lượng thanh lý mà giá cả được định đoạt nhưng sẽ dao động từ 90.000đ - 120.000đ/kg. So với việc bán lẻ hay ký gửi thì giá cả thu gom theo cân như thế này đối với người bán cũng là không quá thiệt.

Các đơn vị thu mua trực tuyến (và cả trực tiếp) như "Chuyên thu mua quần áo thanh lý và các mặt hàng tồn kho", "Tổng thanh lý ký gửi quần áo Hà Nội", "Dịch vụ thu mua quần áo tại Hà Nội", "She by CQ", "Giải cứu hàng tồn kho 24/7"… hoặc các hội nhóm cộng đồng như "Nghiện local brand", "Thanh lý pass local brands Vietnam"… hiện có hàng chục nghìn thành viên, đăng tải hàng trăm bài thu mua, rao bán mỗi tuần, tạo nên một thị trường ngách sôi động và hấp dẫn. Một bài đăng điển hình của các page (trang) thu mua gồm các ý rất rõ ràng như: quần áo, giày dép, túi xách, đồ không dùng đến, đã qua sử dụng còn mới 90%, hàng tồn kho - đồ thời trang mùa cũ, hàng lẻ size, hết trend, shop nghỉ bán. Và cũng đều cùng nhấn mạnh: không thu mua hàng si nhập cũ…

Xu hướng tiêu dùng mới

Trong bối cảnh thị trường thời trang vận hành theo chu kỳ nhanh, mỗi mùa đều có những bộ sưu tập mới ra mắt, việc hàng cũ tồn kho trở thành bài toán nan giải cho nhiều thương hiệu, cửa hàng và cả các tín đồ cá nhân mê mua sắm. Không chỉ chiếm diện tích kho bãi, gây áp lực tài chính khi vốn bị "chôn" lại, hàng hóa còn dễ xuống cấp, mất giá trị nếu gặp thời tiết nồm ẩm - vốn phổ biến ở miền Bắc.

Các cộng đồng thu mua đồ “new 90%” cho thấy giới trẻ sẵn sàng đồng hành cùng tiêu dùng bền vững, miễn vẫn hợp thời trang và cá tính ẢNH: PAGE GIẢI CỨU HÀNG TỒN KHO 247

Chủ một cửa hàng thời trang nữ tại P.Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Miền Bắc có 4 mùa, thời tiết đổi nhanh như chớp, nhiều lúc tôi rất đau đầu với hàng hóa chất trong kho, vừa tốn diện tích, vừa lo ẩm mốc khiến quần áo mất giá trị. Dù nỗ lực treo biển bán sale đến 70 - 80% ngay từ giữa mùa vẫn khó có thể hết. Từ khi hợp tác với đơn vị thu mua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Họ đến tận nơi thẩm định, mua và thanh toán ngay. Kho được giải phóng, tôi có vốn xoay vòng nhập mẫu mới, không bị chậm nhịp so với thị trường".

Trong khi đó, Thu Trang (20 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Sinh viên bọn em mê nhãn hiệu thời trang nội địa nhưng không nhiều tiền, được mua các sản phẩm thu gom theo cân rất có lợi. Hàng chủ yếu là đồ tồn kho mùa trước, còn mới 80 - 90%, hợp mốt hơn đồ si nhập khẩu. Nó giúp em tiết kiệm hơn, mặc lại đẹp hơn. Cảm giác săn được đồ nhãn hiệu yêu thích với giá chỉ bằng vài ly trà sữa cũng rất thích...".

Xu hướng thu mua quần áo theo cân đang dần thay thế mô hình nhập hàng si truyền thống vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và rác thải. Việc tập trung vào nguồn hàng tồn kho và đồ đã qua sử dụng nhưng còn mới ở nội địa không chỉ hình thành vòng tuần hoàn thời trang chuyên nghiệp, bền vững với quy trình thu gom - phân loại - định giá rõ ràng, mà còn giúp nguồn cung luôn dồi dào, sản phẩm hợp xu hướng, giúp người tiêu dùng được tiếp cận những món đồ chưa quá lỗi mốt, tiếp sức cho các thương hiệu Việt theo hướng phát triển bền vững, góp phần giảm áp lực rác thải toàn cầu.