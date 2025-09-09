'Nâng lên, đặt xuống' chọn tên thương hiệu thời trang

Thời trang Việt Nam có nhiều thương hiệu nổi tiếng gắn với tên thật của nhà thiết kế (NTK) như Thủy Nguyễn, Phương My, Trương Thanh Hải, Lê Lâm, Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Lâm Gia Khang… Tuy nhiên xu hướng này dần thoái trào do tiềm ẩn nhiều mặt trái. Ví dụ rõ nét nhất chính là "cú sốc" xảy ra hồi tháng 7, khi một NTK vướng vòng lao lý thì thương hiệu của anh cũng chịu thiệt hại không nhỏ.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng mới của The Blue Tshirt tại TP.HCM Ảnh: NVCC

Ở góc nhìn khác, nhiều người sáng lập đã đi trước một bước trong việc đặt tên thương hiệu. NTK Hà Thanh Việt cho biết anh mất nhiều thời gian, từng "nâng lên, đặt xuống" rất nhiều lần để chọn tên White Plan cho thương hiệu thời trang đầu tiên. Trong 6 năm kể từ khi thành lập, thương hiệu vẫn giữ vững dấu ấn thiết kế lấy gam màu chủ đạo là trắng. Tách bạch được tên thương hiệu và tên riêng giúp người sáng lập có thể phát triển song song thương hiệu ở phân khúc khác. Hà Thanh Việt có thương hiệu dành cho giới trẻ là Ar Mous và thương hiệu mang tên mình chuyên trang phục cầu kỳ, chủ yếu được làm thủ công.

Vào năm 2018, Lâm Gia Khang bị cho là liều lĩnh khi bỏ tên thương hiệu LAM GIA KHANG đang trên đà lớn mạnh để thành lập Gia Studios. NTK chia sẻ rằng thành công của thương hiệu có sự đánh đổi từ cuộc sống cá nhân. Hành trình phát triển "đứa con tinh thần" khiến anh thay đổi góc nhìn và can đảm quay trở lại vạch xuất phát. Tên gọi mới là sự nâng cấp và trưởng thành của chính người sáng lập, triết lý sáng tạo và sản phẩm. Anh không muốn thương hiệu phải già đi cùng mình nên dẹp bỏ cái "tôi" để vào một thời điểm nào đó có thể giao trọng trách thiết kế cho người khác.

Hiện tại, Gia Studios là một trong những cái tên mới đại diện cho thời trang Việt cả trong nước và quốc tế. Thương hiệu đã lớn mạnh để có thể mở cửa hàng ngắn hạn tại Paris (Pháp), Thượng Hải (Trung Quốc)…, được khách hàng Nhật, Hàn Quốc và khu vực Trung Đông yêu thích. Sau cửa hàng rộng rãi tại Hà Nội, thương hiệu chuẩn bị mở cửa hàng trưng bày lớn tại TP.HCM.

Trong khi đó stylist Kim Tuyến là một trong những nhà sáng lập chọn hướng đi khác biệt ngay từ buổi ban đầu. Vào năm 2013, cô chọn tên The Blue Tshirt cho thương hiệu thời trang lấy ý tưởng từ chiếc áo thun xanh - một món đồ thiết yếu, được mọi người sử dụng hằng ngày. Trong dịp kỷ niệm 12 năm thành lập mới đây, thương hiệu làm mới bộ nhận diện qua việc khai trương cửa hàng có không gian xanh, lan tỏa thông điệp bền vững qua các sản phẩm chủ đạo là quần jeans, áo sơ mi… được sản xuất minh bạch, có chất lượng cao… Kim Tuyến nói từng thử nghiệm nhiều ngã rẽ nhưng cuối cùng nhận ra hướng đi đúng chính là mục tiêu ban đầu - chính là tên gọi của thương hiệu. Cô quyết định tập trung vào dòng trang phục cơ bản, nâng cao chất lượng và chỉ sáng tạo dựa trên nền tảng thế mạnh riêng.



