Thương hiệu thời trang Việt GUMAC và chiến lược phát triển trên TMĐT

Thành lập vào năm 2015, GUMAC không chỉ trở thành cái tên quen thuộc với dân văn phòng nhờ dòng sản phẩm chủ lực trang phục công sở hiện đại, có tính ứng dụng cao, mà còn vươn lên thành một trong những nhà bán hàng Mall tiêu biểu trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Shopee. Cột mốc 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi GUMAC đánh dấu hành trình tròn một thập kỷ phát triển, đồng thời cũng là chặng đường bảy năm đồng hành cùng Shopee trong nỗ lực xây dựng thương hiệu thời trang Việt bền vững trên TMĐT.

Chặng đường 10 năm và chiến lược bắt nhịp TMĐT của thương hiệu Việt

Hành trình 10 năm của GUMAC là hành trình xây dựng thương hiệu bền vững. GUMAC chuyển đổi tư duy bán sản phẩm sang bán giải pháp "Tủ đồ thông minh" với những combo G-box phối sẵn linh hoạt, những sản phẩm thông minh, dễ dàng kết hợp với nhau để tiết kiệm thời gian lựa chọn, tối ưu chi phí và định hình phong cách.

Song song với việc mang lại các giá trị bền vững, bước sang năm thứ 10, GUMAC đang từng bước tái định vị mang đến một hình trẻ trung hơn và xây dựng hành trình mua sắm liền mạch từ hệ thống cửa hàng đến các kênh bán hàng trực tuyến.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Khách hàng ngày nay không mua sắm theo một tuyến đường thẳng. Họ có thể thấy sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội của chúng tôi, tới cửa hàng để thử rồi quay lại đặt mua trên Shopee. Vì thế, điều quan trọng nhất với GUMAC là duy trì sự nhất quán từ giá bán, hình ảnh cho tới trải nghiệm để khách hàng có thể dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng".

GUMAC đầu tư các buổi quay chụp chuyên nghiệp nhằm đem tới trải nghiệm nhất quán cho khách hàng khi mua sắm trực tiếp và trực tuyến

Theo GUMAC, người tiêu dùng trên sàn TMĐT tin vào hình ảnh, video thể hiện rõ chất liệu của sản phẩm và những đánh giá thực tế. Do đó, trong các năm gần đây, GUMAC đầu tư phát triển livestream và video trải nghiệm sản phẩm trên Shopee đồng thời hợp tác cùng những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tăng độ phủ và độ tin cậy. Dựa theo phân tích báo cáo Shopee cung cấp, thương hiệu cũng tăng cường ra mắt sản phẩm đáp ứng thị hiếu mới của khách hàng.

Những định hướng và hoạt động này nhanh chóng mang lại kết quả tích cực cho GUMAC. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu gian hàng online GUMAC trên Shopee tăng trưởng 50 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công ấy không chỉ đến từ việc thương hiệu chủ động xây dựng chiến lược thích nghi với các xu hướng tiêu dùng mới, mà còn đến từ việc khai thác triệt để các công cụ mà sàn TMĐT cung cấp.

"Quá trình hợp tác với Shopee là chặng đường cùng gắn kết và phát triển"

Là một trong những thương hiệu thời trang Việt Nam đầu tiên "lên sàn" vào năm 2018, GUMAC nhanh chóng ghi dấu với doanh thu trên Shopee trong những năm đầu luôn nằm ở nhóm cao nhất. Suốt bảy năm đồng hành cùng Shopee, GUMAC luôn cố gắng tận dụng tối đa những công cụ và chương trình sàn cung cấp, trong số đó nổi bật nhất là Voucher Xtra, Shopee Live hay Shopee Video. Theo GUMAC, các chương trình từ sàn đã hỗ trợ thương hiệu tăng tỉ lệ chuyển đổi một cách đáng kể và thu hút lượt theo dõi, truy cập gian hàng đều đặn.

Tận dụng chương trình Shopee Live và Shopee Video, GUMAC đã tăng trưởng đáng kể tỉ lệ chuyển đổi và lượt truy cập gian hàng

Bên cạnh đó, sàn TMĐT này cũng sát cánh cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trên TMĐT và linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn, đóng góp trực tiếp vào những hoạt động tăng trưởng doanh số. Đó cũng là một trong những lý do đại diện GUMAC lựa chọn hai từ "gắn kết" và "phát triển" để miêu tả về sự hợp tác giữa hai bên. "Quá trình hợp tác với Shopee không đơn thuần là tận dụng công cụ sàn cung cấp, mà là chặng đường gắn kết và phát triển chung. Chính sự đồng hành liền mạch ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại và tương lai", đại diện GUMAC chia sẻ.

Gian hàng GUMAC trên Shopee thu hút hơn 1,2 triệu lượt theo dõi

Năm 2025, thương hiệu ghi nhận những nỗ lực tái đầu tư mạnh mẽ từ Shopee. Nền tảng này tiếp tục mở rộng các công cụ video và livestream, đồng thời cải tiến chính sách ưu đãi để hỗ trợ nhà bán hàng hiệu quả. Shopee cũng nâng cấp hệ thống phân tích dữ liệu, giúp những thương hiệu như GUMAC hiểu rõ hơn xu hướng và hành vi khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng để tối ưu chiến lược marketing và duy trì sức cạnh tranh trong một thị trường liên tục biến động.

Mục tiêu của GUMAC trong tương lai gần là quay trở lại nhóm thương hiệu dẫn đầu ngành thời trang trên sàn, đặc biệt trong những mùa Mega Sale như "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" sắp đến. Để đạt được điều đó, thương hiệu sẽ tiếp tục kiên định với triết lý phát triển bền vững, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với Shopee thông qua việc tham gia và tận dụng tích cực các chương trình sàn triển khai.