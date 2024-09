Thương hiệu Việt khi nào ra toàn cầu?

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) thống kê trong tháng 7.2024, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,72 tỉ USD, tăng 17,6% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm nay, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 20,27 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN Vũ Đức Giang thông tin tính tới hết tháng 8.2024, xuất khẩu toàn ngành dệt may đã đạt 28,6 tỉ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, xuất khẩu ngành dệt may đạt hơn 40 tỉ USD, dự tính năm 2024 sẽ là 44 tỉ USD.