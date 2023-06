Thời trang Việt được sao quốc tế ưa chuộng

Nhiều sao nữ đẹp nhất thế giới mặc đồ của nhà thiết kế Việt

Ngôi sao màn bạc Trung Quốc Phạm Băng Băng khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2023 hồi cuối tháng 5 đã khiến giới mộ điệu choáng ngợp với hai bộ trang phục lộng lẫy của nhà thiết kế (NTK) VN Chung Thanh Phong. Thảm đỏ Cannes được ví như "cuộc đua thời trang" của các ngôi sao làng mốt lẫn điện ảnh; và người đẹp Trung Quốc đã thành công khi gây được sự chú ý. Với bộ đầm tráng gương hình cánh bướm - một thiết kế nổi bật thuộc bộ sưu tập CTP No.2 mà Chung Thanh Phong cho ra mắt hồi tháng 4 vừa qua tại Phú Quốc, Phạm Băng Băng khiến công chúng ấn tượng mạnh, khen bộ đầm "tuyệt mỹ". Khi dự tiệc ở Cannes 2023, diễn viên Phạm Băng Băng lại tiếp tục mặc váy xuyên thấu cũng do Chung Thanh Phong thiết kế.

Hai bộ váy của NTK Nguyễn Minh Tuấn được Caylee Cowan diện trên thảm đỏ Cannes NSCC

Chung Thanh Phong (35 tuổi, sinh tại Đà Nẵng, thành lập thương hiệu thời trang tại TP.HCM từ năm 2013) cho biết stylist của Phạm Băng Băng đã liên hệ với anh để đặt làm thiết kế này. Dựa trên mẫu đầm gốc, anh chỉnh sửa theo số đo của ngôi sao để kịp gửi sang Trung Quốc. "Sau khi mặc hai trang phục, cô ấy ngỏ ý muốn hợp tác với tôi trong thời gian tới. Cô bày tỏ ngạc nhiên khi thấy sản phẩm của VN tinh xảo và tôn dáng không thua kém những thương hiệu quốc tế", NTK trẻ nói.

Cũng trên thảm đỏ Cannes, diễn viên người Mỹ Caylee Cowan - từng tham gia các phim Frank and Penelope (2022), Willy's Wonderland (2021), Sunrise in Heaven (2019) - hai lần chọn trang phục do NTK Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Chiếc váy đầu tiên mang họa tiết bướm xanh, lấy cảm hứng từ Blue Butterfly - tác phẩm yêu thích của cô, mang ý nghĩa về sự tự do, sống đúng ước mơ. Trang phục thứ hai là Hoàng kim, được thực hiện giữa năm 2022, lấy cảm hứng hình ảnh tháp Rùa ở Hồ Gươm (Hà Nội) vào buổi tối. Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Thiết kế thời trang Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2016) bày tỏ: "Tôi vui vì những thiết kế của mình được chú ý. Dù bận nhiều đơn hàng, tôi vẫn quyết định nhận lời thực hiện vì thấy hứng thú với cơ hội đưa thời trang Việt ra thế giới".

NTK Công Trí, ủy viên Hiệp hội Thời trang châu Á, từ hơn 6 năm nay được xem là "hiện tượng mới" trong làng thời trang quốc tế khi được tạp chí Hollywood Reporter bình chọn là một trong ba gương mặt thiết kế nổi bật ở lĩnh vực thời trang tại Mỹ. Hành trình NTK Việt này chinh phục đông đảo ngôi sao thế giới bắt đầu từ cột mốc Rihanna diện đồ của anh cho buổi chụp hình quảng cáo năm 2017, rồi đến màn ra mắt bộ sưu tập Cuộc dạo chơi của những vì sao ở New York Fashion Week 2019, bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng ở New York Fashion Week 2020 và hàng loạt ngôi sao Hollywood đã chọn trang phục của Công Trí như: Beyoncé, Charlize Theron, Katy Perry, Zendaya, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Kate Bosworth… Mới đây, vào đầu tháng 6, Lisa - ca sĩ nhóm nhạc Black Pink nổi tiếng của Hàn Quốc, được mệnh danh "Sao đẹp nhất hành tinh" - gây ấn tượng khi diện váy crop top hình nơ màu đỏ, kết hợp quần lưng cao dáng suông của NTK Công Trí. Trong buổi ra mắt phim Guardians of the Galaxy Vol. 3 tại Mỹ, ngôi sao Karen Gillan gây chú ý khi diện chiếc đầm cắt xẻ gợi cảm đến từ thương hiệu Công Trí. Trong show diễn hồi tháng 2 Weekends with Adele tại Mỹ, ca sĩ Adele xuất hiện sang trọng, quyến rũ trong chiếc váy của Công Trí và trình diễn thăng hoa trước hàng ngàn khán giả. Đây là lần hiếm hoi "họa mi nước Anh" diện một thiết kế đến từ Á Đông và Công Trí là NTK châu Á duy nhất đồng hành cùng giọng ca Hello trong chuỗi show diễn Weekends with Adele bên cạnh hàng loạt nhà mốt nổi tiếng như Valentino, Givenchy, Prada, Schiaparelli, Balmain…

Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 Cuộc hẹn rực rỡ trên tạp chí Vogue của NTK Công Trí

Phát triển thương hiệu thời trang mang tầm quốc tế

NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết sẽ ra mắt bộ sưu tập mới ở Tuần lễ thời trang New York (diễn ra từ 7 - 13.9 tại Mỹ). Show của thương hiệu thời trang Sixdo do anh sáng lập dự kiến diễn vào 15 giờ ngày 10.9 tại Spring Studios - nơi nhiều nhà mốt lớn từng giới thiệu bộ sưu tập, như Michael Kors, Calvin Klein, Oscar de la Renta, Zimmermann. "Trước nay tôi vẫn thích tổ chức show riêng, nhưng đến khi thành lập dòng Sixdo, tôi thấy cái tên phù hợp với thị trường quốc tế và muốn phát triển thương hiệu thời trang mang tầm quốc tế", NTK Đỗ Mạnh Cường nói. Giám đốc điều hành thương hiệu Sixdo Phạm Huy Cận cho biết: "Chúng tôi chọn New York vì có lượng khách hàng lớn tại thị trường này trong vài năm qua. Nơi này là trung tâm lớn của thời trang, vùng đất mơ ước của nhiều thương hiệu. Từ đây, cơ hội phát triển cũng lớn hơn".

Khi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2023 Cuộc hẹn rực rỡ trên tạp chí Vogue với toàn bộ hình ảnh của người mẫu nước ngoài chụp ở sa mạc California (Mỹ), NTK Công Trí đã khẳng định thời trang của anh không chỉ phục vụ khách hàng tại VN mà còn hướng đến người dùng quốc tế khi sáng tạo hòa chung nhịp đập với làng mốt thế giới với nhiều xu hướng "hot" nhất.

Diễn viên Phạm Băng Băng mặc đầm của NTK Chung Thanh Phong ở LHP Cannes 2023

Chia sẻ về những thành công góp phần để thời trang Việt được thế giới nhắc đến nhiều hơn, NTK Công Trí nói: "Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi thời trang Việt được thế giới chú ý và đón nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 150 ngôi sao quốc tế chọn mặc các thiết kế thương hiệu CONG TRI. Khi đặt tên thương hiệu, tôi viết không dấu để dễ tiếp cận khách hàng nước ngoài, hướng đến quốc tế. Mỗi khi nhìn thấy khách hàng mặc trang phục của mình được đánh giá cao bởi các tạp chí thời trang lớn, tôi cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để theo đuổi con đường, chiến lược quốc tế hóa thời trang Việt mà mình đã vạch ra".

Bà Trang Lê, Chủ tịch Vietnam International Fashion Week, chương trình được giới chuyên gia đánh giá là Tuần lễ thời trang quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 4 khu vực châu Á, cho biết: "Mục tiêu khi tổ chức 2 lần trong năm, với sự góp mặt của gần 20 NTK, thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế tham gia trình diễn các bộ sưu tập mới, là chúng tôi mong muốn mở đường cũng như chắp cánh cho thời trang Việt vươn ra thị trường khu vực và quốc tế".