Thời trang Việt 'đổ bộ' sàn diễn quốc tế

Bức tranh tươi sáng

"Đi quốc tế" hiện là tầm nhìn của nhiều thương hiệu với đích đến là các thị trường nước ngoài rộng lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á - nơi có các tuần lễ thời trang mới nổi như Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật)... Ở mùa thời trang đang diễn ra, VN có hơn chục thương hiệu tham gia trình diễn bộ sưu tập (BST) trên các sàn diễn quốc tế, qua đó cho thấy sự nở rộ của xu hướng này.

Từ trái qua: 3 NTK Việt tham gia Tuần lễ thời trang London (Anh): Diệp Yến (Montsand), Trần Hùng và Kiko Nhung Nguyễn (IHF Studio) Ảnh: NTKCC

Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (11 - 16.9), thời trang Việt gây tiếng vang với sự xuất hiện của NTK Vy Nguyễn (Ivy Moda), Phạm Ngọc Anh (La Phạm). Bên cạnh đó, thương hiệu Mr Crazy and Lady Sexy cũng đánh dấu bước chân đầu tiên trên hành trình quốc tế bằng showcase dành cho giới truyền thông, nhà đầu tư và nhà phân phối tại New York và Paris.

Thiết kế công sở hiện đại của NTK Vy Nguyễn giới thiệu tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) Ảnh: NTKCC

Thiết kế của NTK Phan Đăng Hoàng tại Tuần lễ thời trang Milan (Ý) Ảnh: NTKCC

Ba thương hiệu Việt góp mặt tại Tuần lễ thời trang London (18 - 22.9) là Trần Hùng, Montsand và IHF Studio. Trong khi NTK Phan Đăng Hoàng tiếp tục trở lại Tuần lễ thời trang Milan (23 - 29.9) thì Tuần lễ thời trang Paris (29.9 - 7.10) có sự tham gia của Linh Nga Couture, 21Six, Tracy studio và Hà Linh Thư. Còn ở Tuần lễ thời trang Thượng Hải (9 - 16.10) có Hacchic Couture và Thanh Hương Bùi.

Thiết kế từ bộ sưu tập xuân hè 2026 được IHF Studio giới thiệu tại Tuần lễ thời trang London (Anh) Ảnh: NTKCC

Lần đầu xuất hiện tại sàn diễn Paris, Linh Nga Couture gây chú ý. Đại diện thương hiệu cho biết trong các năm gần đây, thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc tại Trung Đông, châu Âu và Trung Quốc - nơi khách hàng là các ngôi sao lớn, KOL quốc tế thường xuyên chọn mặc trang phục "made in Vietnam" dự thảm đỏ và các sự kiện quan trọng. Các hình ảnh này đều gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và đây là nền tảng để thương hiệu tự tin đến với kinh đô thời trang của Pháp. Các sàn diễn ở New York hay Milan có sức ảnh hưởng nhưng Paris mang tính biểu tượng. Với một nhà mốt thủ công cao cấp (haute couture) thì nước Pháp chính là đích đến tự nhiên và Tuần lễ thời trang Paris là nấc thang phải bước qua để chạm tới tầm nhìn toàn cầu. "Khó khăn lớn nhất khi xuất ngoại vẫn là làm sao để vượt qua các tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của Paris. Tuy nhiên đây cũng là động lực để chúng tôi khẳng định thương hiệu thời trang VN có thể đứng chung sân khấu với các tên tuổi quốc tế", NTK Linh Nga nói.

Tỏa sáng tinh hoa thời trang Việt

Không nặng tính trình diễn, sàn diễn quốc tế từ lâu đã là nơi các thương hiệu tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thắt chặt quan hệ với khách hàng và đối tác phân phối. Hầu hết các thương hiệu VN cũng đặt ra những mục tiêu rõ ràng, cụ thể khi ra nước ngoài trình diễn BST mới. Là thương hiệu lần đầu đến Tuần lễ thời trang London, IHF Studio đặt kỳ vọng mở rộng hợp tác với các nhà mua quốc tế, tăng độ phủ truyền thông và khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ thời trang toàn cầu. "London là cánh cửa để kết nối với những thị trường mới, nơi chúng tôi có thể tìm được những đối tác đồng hành lâu dài", NTK Kiko Nhung Nguyễn cho biết. Đầu năm nay, thương hiệu chọn Paris để ra mắt khách hàng quốc tế dòng thời trang trẻ đương đại, sau đó quay về nơi khởi đầu là sàn diễn London để kỷ niệm cột mốc 12 năm thành lập. Nữ thiết kế cho biết ngoài chuyện phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn, xét duyệt của ban tổ chức, tìm được đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường toàn cầu, thì điều quan trọng nhất vẫn là làm sao tạo được dấu ấn riêng và thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế vì luôn có hàng trăm thương hiệu cùng trình diễn. Nhà mốt này cho rằng một khi đã bước ra sân khấu toàn cầu, chất lượng sản phẩm chính là thước đo về uy tín, thương hiệu trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của thời trang Việt trên bản đồ thời trang thế giới. Với 30 mẫu trang phục vừa giới thiệu, IHF Studio biến chất liệu truyền thống và tay nghề thủ công thành ngôn ngữ thời trang ứng dụng tinh tế và mang tính quốc tế, cho thấy tiềm năng trở thành một phần của dòng chảy thời trang đương đại.

NTK Linh Nga học hỏi cách làm show quốc tế từ các đối tác Trung Quốc Ảnh: NTKCC

Hoa hậu Lương Thùy Linh là khách mời của thương hiệu thời trang Việt tại London (Anh) Ảnh: NTKCC

NTK Linh Nga nhận định tại thị trường quốc tế, thương hiệu Việt có những lợi thế nổi bật mà không nơi đâu có thể sao chép như nguồn cảm hứng từ bản sắc Việt độc đáo, trình độ kỹ thuật tinh xảo… được kể bằng ngôn ngữ thời trang quốc tế. Thời trang VN cần đạt đến mục tiêu được khách hàng công nhận là nhà mốt thủ công cao cấp chứ không chỉ định vị là trang phục đến từ một thương hiệu châu Á. Paris vừa là nơi kết nối trực tiếp với khách hàng quốc tế, vừa là bước đệm để thương hiệu tiến vào Tuần lễ thời trang cao cấp (Paris Haute Couture Week) trong tương lai gần.