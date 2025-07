Thời trang Việt ở Trung Đông

Gầy dựng cộng đồng thời trang thiết kế VN

Tuy mới thành lập từ năm 2024 nhưng The Viet Concept (TVC) đã sớm trở thành một trong những nền tảng bán lẻ thời trang thiết kế VN uy tín tại Trung Đông. TVC hiện là cầu nối cho 24 thương hiệu Việt và khách hàng tại Dubai và Ả Rập Xê Út, trong đó có những cái tên nổi bật như White Plan, Hobb, Das La Vie, Huelleyrose, Must Have, Caostu, PHAM studio, Lassy, Keira Tong, Do Long, Lecia, Calista...

Nhà sáng lập TVC là Lê Kim Thùy Trang, một nhân sự có tiếng trong ngành khách sạn, đồng thời còn là một tín đồ trung thành của thời trang nội địa Việt. Lý do để 9X quê Phú Yên (cũ, nay là Đắk Lắk) tự tin đưa thời trang Việt ra quốc tế đến từ lời khen của bạn bè, đồng nghiệp là người nước ngoài và những lần mua hộ trang phục khi về thăm nhà. Bên cạnh đó là vốn sống, sự am hiểu văn hóa và lối sống của phụ nữ khu vực Trung Đông của Trang được bồi đắp trong khoảng thời gian 3 năm sống và làm việc tại Dubai.

Thời trang Caostu trong bộ sưu tập ra mắt thị trường Dubai của The Viet Concept Ảnh: NVCC

"Tôi tự hào khi giới thiệu thành công nhiều thương hiệu thời trang thiết kế made in Vietnam tại Dubai và bán được sản phẩm đúng với giá trị; bước đầu tạo ra được một cộng đồng của các nhà thiết kế (NTK) và người yêu thích thiết kế chất lượng cao đến từ các NTK độc lập của VN", Thùy Trang chia sẻ. 9X nhận định UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia có sức mua lớn và nhịp tiêu dùng sôi động. Thành phố Dubai có lợi thế vừa là điểm đến tiêu dùng đang tăng trưởng mạnh, vừa ít bị cạnh tranh ở phân khúc thời trang ngách. Chỉ có khoảng 10% dân số ở khu vực này là người Emirati bản địa, còn lại là cộng đồng đa sắc tộc đến từ Anh, Nga, Ukraine, Ấn Độ, Pakistan, Philippines… Gu thẩm mỹ của phụ nữ Trung Đông đang có sự chuyển dịch đa dạng, từ "modern modest" (thời trang kín đáo hiện đại phù hợp với phụ nữ Hồi giáo, đặc trưng là trang phục nhiều lớp, che phủ mắt cá chân, tay áo dài và cổ cao) đến thời trang tự do, phóng khoáng. Đây chính là những điều kiện thuận lợi để thiết kế Việt được đón nhận.

NTK Trà Linh và người mẫu trong show diễn tại Dubai vào tháng 6

Tuy nhiên, để đạt được những bước tiến như hiện tại là một quá trình liên tục thử sai, không ngừng đặt mình vào góc nhìn của người bản địa để có các chiến lược tiếp thị phù hợp. Ngoài ra, chính sách đóng gói, vận chuyển và giao nhận "siêu tốc" cũng góp phần quan trọng để hàng Việt được yêu thích. TVC là sàn thương mại điện tử đầu tiên cam kết đơn hàng được giao từ VN đến Dubai chỉ sau 2 ngày đặt hàng.

Tiềm năng lớn, cạnh tranh cao

Trung Đông đã và đang là một thị trường chiến lược trong hành trình đưa thời trang VN ra toàn cầu. Tuy nhiên, những đặc trưng riêng về văn hóa, tôn giáo và tình hình chính trị tại khu vực này là những thử thách không nhỏ cho các thương hiệu Việt.

Một dòng chảy khác của thời trang made in Vietnam đang hiện diện tại Dubai nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung là các thương hiệu độc lập như C.Dam, Montsand… Hướng đi hợp tác với nhà phân phối tại địa phương hoặc thông qua các kênh bán sỉ để tiếp cận trực tiếp với khách hàng Ả Rập đã và đang được nhiều đơn vị có tiềm lực áp dụng. NTK Trà Linh đánh giá Trung Đông là một trong những thị trường trung thành nhất của thương hiệu trong vòng 2 năm qua. Thương hiệu của cô vừa tổ chức thành công show diễn tại Dubai, giới thiệu BST thiết kế riêng cho thị trường này.

Nhà sáng lập The Viet Concept - Lê Kim Thùy Trang

Trên hành trình tìm hiểu và kết nối với đối tác ở khu vực Trung Đông, NTK Linh Nga có được những trải nghiệm cá nhân tự hào khi thời trang Việt được khen ngợi một cách khách quan và chân thực. Trong chuyến đi đến Doha (Qatar) thăm Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo, Linh Nga được một nhiếp ảnh gia mời chụp ảnh vì quá ấn tượng với trang phục cô đang mặc. Hình ảnh của NTK Việt sau đó xuất hiện trên trang blog nổi tiếng của Qatar. "Cảm giác tự hào cứ âm ỉ mãi khi nhìn thấy ảnh của mình được chọn làm ảnh đại diện cho chuỗi sự kiện tháng 5 của bảo tàng. Cứ mỗi lần như vậy, mình lại được củng cố thêm một niềm tin sâu sắc rằng thời trang VN có thể và sẽ có chỗ đứng trong bản đồ thời trang toàn cầu", NTK tâm sự. Cô cho biết sẽ tham gia trình diễn runway tại Tuần lễ thời trang Dubai tổ chức vào tháng 9 sắp tới để gặp gỡ trực tiếp khách hàng tại Trung Đông.

Người mẫu Trung Đông mặc trang phục Việt. Trang phục được chọn giới thiệu đến khách hàng Trung Đông dựa trên đặc điểm khác biệt về vóc dáng đặc trưng của phụ nữ Trung Đông Ảnh: NVCC

The Viet Concept làm cầu nối cho 24 thương hiệu thời trang thiết kế VN đến với khách hàng Trung Đông Ảnh: NVCC

Nhà sáng lập The Viet Concept - Lê Kim Thùy Trang, NTK Quý Cao - thương hiệu Caostu và một mẫu trang phục “modern modest” được thị trường Trung Đông yêu thích Ảnh: NVCC