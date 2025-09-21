Xu hướng thời trang trên TikTok, thật hay ảo?

Từ video ngắn đến trào lưu toàn cầu

Chỉ cần vài chục giây xuất hiện trong clip triệu view, một chiếc áo len móc thủ công, một đôi boots cổ cao hay thậm chí chiếc váy hoa vintage bình thường cũng có thể "cháy hàng" trên nền tảng. Điển hình là hashtag #OOTD (Outfit Of The Day) trên TikTok đã vượt mốc hàng chục tỷ lượt xem. Đây là một trong những hashtag phổ biến nhất trên nền tảng, minh chứng rõ ràng cho sức mạnh lan tỏa khổng lồ của thời trang và phong cách cá nhân trên TikTok.

Những thiết kế đẹp khi được mix-match sáng tạo và giàu tính nghệ thuật không chỉ giúp thương hiệu liên tục “cháy hàng” mà còn khiến các nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo luôn “cháy show” vì được săn đón ẢNH: ZINBLE STUDIO

Theo stylist Hoài An, người từng cộng tác với nhiều local brand tại Hà Nội: "Có những clip phối đồ rất đơn giản: chọn đúng tone màu, khoác lên chiếc áo của một local brand ít người biết, nhưng vì tổng thể bắt mắt, hợp vibe, mà ngay lập tức người xem sẽ hỏi "Mặc gì vậy chị? Brand nào vậy ạ?". Và chỉ sau một đêm, thương hiệu đó có thể được tìm kiếm rầm rộ, thậm chí cháy hàng".

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga (sáng lập thương hiệu TheCue) cho biết: "Có những sản phẩm ban đầu chúng tôi chỉ dự kiến bán ổn định, nhưng lại bất ngờ cháy hàng sau khi được review và xuất hiện trong một video TikTok. Tức chỉ cần một video organic review (bài đánh giá tự nhiên) kết hợp với KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) gắn kèm affiliate (tiếp thị liên kết) đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh - khiến SKU (mã lưu kho) đó sold-out (bán hết) trong 48 giờ. Có thể nói, nội dung chân thực từ khách hàng đôi khi còn có sức chuyển đổi mạnh hơn cả quảng cáo trả phí".

"Một outfit viral khi hội đủ 3 yếu tố: có câu chuyện gợi sự đồng cảm, dễ nhân bản từ những món cơ bản, và sở hữu ngôn ngữ hình ảnh mạnh. Khi ấy, trang phục không còn chỉ để mặc, mà trở thành tuyên ngôn chung của cộng đồng. Sức ảnh hưởng của nó với giới trẻ khi đó là rất lớn", Chuyên gia thời trang Travis Nguyễn nhận định.

Có thể thấy, sự trỗi dậy của các nền tảng và video ngắn đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành thời trang, nơi các xu hướng được hình thành và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

TikTok, khi cộng hưởng cùng sức ảnh hưởng của các ngôi sao thần tượng, đã thúc đẩy giới trẻ mua sắm bằng cảm xúc và tạo nên những trào lưu mua sắm thời trang bùng nổ ẢNH: CHANEL

Hành vi tiêu dùng: nhanh, gọn và… ngẫu hứng

Giới trẻ, đặc biệt là gen Z đang cho thấy thói quen mua sắm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ TikTok. Họ "lười" tham khảo lookbook truyền thống, ưa thích chọn "scroll" (cuộn) để tìm cảm hứng hơn. Sự xuất hiện của các trend như "TikTok made me buy it" (TikTok khiến tôi mua nó) phản ánh rõ tính bốc đồng và ngẫu hứng trong quyết định tiêu dùng: thấy hợp mắt, thấy idol mặc, lập tức đặt hàng.

Đi kèm với sự tiện lợi và cảm giác cập nhật thời thượng là rủi ro về chất lượng sản phẩm. Nhiều outfit hot trend khi về tay lại không giống như hình ảnh long lanh trên TikTok: chất liệu kém, đường may sơ sài hoặc kiểu dáng khó ứng dụng trong đời thường. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu người trẻ đang thực sự mua thời trang, hay chỉ mua "ảo ảnh" từ một video được dựng tinh tế?

Chuyên gia thời trang Travis Nguyễn nhận định: "Tôi thấy một thế hệ dám khám phá và tự định nghĩa. Họ mua sắm không chỉ để mặc, mà để kể câu chuyện cá nhân. Nhưng cũng phải thừa nhận: tốc độ trend trên TikTok dễ kéo họ vào "cơn say" nhất thời. Với vai trò stylist, tôi luôn khuyên: Hãy để mỗi món đồ mình chọn là một phần của bản sắc, không phải chỉ là "tấm vé" chạy kịp đám đông. Và làm thế nào để mua, hay xem một video thật chất lượng và có ích cho chính bạn. Khi càng lớn hay tuổi trưởng thành thì con người ta càng thích sự đơn giản và tính bền vững thay vì mua theo trào lưu".

Stylist Hoài Anh cũng nhận xét rằng tốc độ thay đổi xu hướng trên TikTok là một con dao hai lưỡi - vừa là động lực sáng tạo, vừa dễ gây áp lực cho các thương hiệu. "Ở khía cạnh tích cực, nhịp độ nhanh của TikTok buộc các thương hiệu, stylist hay fashion creator (nhà sáng tạo thời trang) phải liên tục cập nhật, tìm tòi cái mới. Nhờ vậy, gu thẩm mỹ chung cũng được nâng cao, và local brand có nhiều cơ hội thử nghiệm, bứt phá khỏi vùng an toàn. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu không đủ bản lĩnh thì rất dễ rơi vào vòng xoáy "chạy trend", thay vì tạo nên bản sắc riêng", Hoài Anh nhận định.

Trên TikTok, các thiết kế gắn với chiến dịch lớn hay tinh thần dân tộc thường viral mạnh ẢNH: THECUE

"Với thương hiệu áp lực là ra mắt sản phẩm mới liên tục. Với người trẻ là cảm giác mặc gì cũng sợ lỗi thời, đăng gì cũng sợ không ai xem. Lâu dần, điều này khiến tính cá nhân và sự sáng tạo thực sự bị phai nhạt. Tôi cho rằng vấn đề không nằm ở TikTok, mà ở cách mỗi người, mỗi thương hiệu tiếp cận nó. Chạy theo trend không sai, nhưng cần chọn lọc và xác định rõ bản sắc. Giữ chất riêng mới là điều giúp bạn được nhớ tới lâu dài", stylist này nhấn mạnh.

Xu hướng - thật hay ảo?

Không thể phủ nhận TikTok đã thay đổi toàn bộ dòng chảy thời trang. Nhưng câu hỏi đặt ra là: những trào lưu bùng nổ trên nền tảng này có thật sự bền vững?

TikTok đã dân chủ hóa thời trang, biến bất cứ ai cũng có thể trở thành trendsetter (người tạo xu hướng). Thời trang không còn là "đặc quyền" của sàn runway, mà hiện diện ngay trên phố, trong phòng ngủ hay qua ống kính cá nhân, khuyến khích sự sáng tạo và dám thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, sự bùng nổ outfit viral mỗi tuần cũng kéo theo hệ lụy "quá tải xu hướng": Vòng đời quần áo ngắn lại, tạo ra lãng phí và ô nhiễm, trong khi chính giới trẻ lại là thế hệ quan tâm nhiều nhất đến bền vững. TikTok vì thế vừa "ảo" về độ bền, vừa "thật" về sức ảnh hưởng, buộc thương hiệu không chỉ bắt "trend" nhanh mà còn phải biết chọn lọc, biến xu hướng thành giá trị lâu dài về thẩm mỹ và chất lượng.

Cuối cùng, câu trả lời nằm ở sự tỉnh táo của người tiêu dùng và chiến lược bền vững của thương hiệu trong việc định nghĩa lại hai chữ "phong cách".