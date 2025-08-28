Báo Thanh Niên khởi công xây dựng cầu ở xã biên giới Giang Thành

Tham dự chương trình có bà Lý Phòl Ly, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Giang Thành; ông Trần Văn Tính, Bí thư, kiêm Trưởng ấp Tà Teng, cùng đông đảo bà con địa phương.

C ẦU BÊ TÔNG THAY CẦU GỖ MỤC NÁT

Những ngày này, đi dọc các tuyến kênh thuộc ấp Tà Teng sẽ dễ dàng chứng kiến nhiều chiếc máy gặt đập liên hợp vào mùa vụ rộn ràng, lúa vàng ươm cả cánh đồng. Từ bên đây kênh muốn qua bờ kênh, cánh thợ điều khiển phải di chuyển xuống trẹt sắt sang sông, vừa tốn thời gian vừa bất tiện. Ước mơ có cây cầu bê tông vững chãi, tải trọng lớn bắc qua kênh HN3 để tiện di chuyển cho phương tiện giao thông, máy gặt đập liên hợp và phục vụ người dân phát triển kinh tế không chỉ riêng của người dân ấp Tà Teng, mà còn của chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Tính cho biết ấp Tà Teng có tổng cộng 359 hộ dân, trong đó có 280 hộ là đồng bào dân tộc Khmer. Người dân chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, thời gian nhàn rỗi thì đan giỏ đệm bằng cỏ bàng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh An Giang. Do địa hình kênh rạch chằng chịt nên giao thông qua địa bàn chia cắt, phải có nhiều cầu để kết nối giao thương. Riêng chiếc cầu ván bắc qua kênh HN3 làm bằng gỗ bạch đàn hơn 10 năm trước để phục vụ đi lại hiện nay đã mục nát, hư hỏng, trụ cầu siêu vẹo có thể gãy ngã bất cứ lúc nào.

Người dân lần bò từng bước qua chiếc cầu tạm về nhà sau khi nhận quà tại lễ khởi công cầu HN3

Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân địa phương, Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, vận động kinh phí xây cầu kênh HN3 tại ấp Tà Teng. Cây cầu mới được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 18,8m, chiều rộng 3,5m, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, do Coteccons tài trợ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên tại lễ khởi công, ông Trần Văn Tính phấn khởi nói: "Tôi và người dân ở đây rất phấn khởi vì máy móc, thiết bị lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp sắp tới sẽ đi qua kênh HN3 dễ dàng khi chiếc cầu cũ sắp sập được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố. Xe ô tô 7 chỗ có thể vô đến nhà, giúp người dân có thêm động lực để phát triển kinh tế".

Bà Dương Thị Khách (74 tuổi, ngụ ấp Tà Teng) nói: "Thấy khởi công xây cầu mới, người dân ở đây ai cũng rất vui. Cầu ván cũ đi qua sợ sập và nguy hiểm lắm. Biết vậy nhưng hiện phải cố gắng đi vì đi đường vòng thì quá xa".

Cầu HN3 chính thức khởi công xây dựng vào ngày 27.8 ảnh: DUY TÂN

Anh Tiến Quanh (35 tuổi, nhà ở ngay chân cầu) bộc bạch: "Tôi từng chứng kiến cảnh một chiếc xe máy rơi xuống dòng kênh cùng với những tấm ván mục. Chiếc cầu cũ quá yếu, 2 - 3 người không dám đi cùng một lúc. Máy cày, máy xới, máy cắt lúa là vô phương, phải đi đường sông hoặc đường vòng. Khổ lắm".

M ANG NIỀM VUI ĐẾN CHO DÂN

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, cho biết cách đây ít ngày, Báo Thanh Niên đã khánh thành một cây cầu bê tông vững chắc ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Cầu HN3 là cây cầu thứ 9 mà Báo đứng ra kết nối, vận động xây dựng ở miền Tây Nam bộ - vùng đất có đặc thù sông ngòi chằng chịt, giao thông trắc trở. "Chúng tôi kỳ vọng cầu HN3 khi hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, mà còn là một đòn bẩy góp phần phát triển kinh tế địa phương; đặc biệt là giúp các em học sinh hằng ngày đến trường được an toàn hơn", nhà báo Trần Thanh Trang bày tỏ.

Cầu kênh HN3 được làm bằng gỗ bạch đàn hơn 10 năm trước hiện nay đã xuống cấp trầm trọng ảnh: DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn May, đại diện Coteccons, cho biết trong đội ngũ Coteccons có nhiều người sinh ra và lớn lên ở xã Giang Thành. Vì vậy, việc được góp sức xây dựng một cây cầu tại vùng đất này mang lại niềm vui rất lớn. Đại diện nhà tài trợ trân trọng gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, cùng đồng hành thực hiện một công trình có nhiều ý nghĩa cho xã biên giới Giang Thành. "Trên tinh thần đó, tôi mong muốn nhà thầu tại địa phương với tinh thần trách nhiệm sẽ cố gắng thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để cây cầu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ bà con địa phương", ông May nói.

Bà Lý Phòl Ly cho biết xã Giang Thành được hợp nhất từ 3 xã Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa của H.Giang Thành, Kiên Giang cũ. Sau sáp nhập, dân số của xã có gần 20.000 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 30%, tập trung ở ấp Tà Teng. Xã Giang Thành nằm ở vùng biên giới gần Campuchia, quy mô nền kinh tế nhỏ, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn hiện có nhiều cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, riêng cầu kênh HN3 là một trong những cây cầu hư hỏng nặng nề nhất.

Nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ, và ông Trần Văn Tính, Trưởng ấp Tà Teng, trao quà đến các hộ dân khó khăn ảnh: DUY TÂN

"Chúng tôi rất cảm ơn tình cảm của Báo Thanh Niên và nhà tài trợ đã mang đến một món quà rất thiết thực và ý nghĩa cho xã Giang Thành. Đặc biệt, cây cầu này là niềm mơ ước, mong mỏi của bà con ấp Tà Teng trong nhiều năm qua", bà Ly chia sẻ.

Dự kiến, cầu HN3 sẽ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 60 ngày khởi công.

Nhân dịp khởi công, Coteccons đã trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá gần 500.000 đồng cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của ấp Tà Teng.

Cầu HN3 khi khánh thành sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho bà con ấp Tà Teng trong việc tham gia giao thông và lao động sản xuất ảnh: DUY TÂN

Cầu HN3 xuống cấp trầm trọng, ván gỗ mục nát, trụ cầu xiêu vẹo có thể ngã bất cứ lúc nào ảnh: DUY TÂN



