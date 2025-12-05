Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, 4 người tử vong do ngạt khói

Đến hơn 7 giờ ngày 5.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo.

Mặt trước bị che bít bùng bằng biển quảng cáo gây khó khăn công tác tiếp cận cứu hộ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) tổ chức dập lửa và cứu người.

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc hơn 6 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phường Cầu Ông Lãnh cho hay vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng cơ quan điều tra đang làm việc, hiện chưa xác định nguyên nhân và tình trạng thiệt hại tài sản. Song, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong quán ăn có khoảng 5 - 7 người. Vụ cháy làm một số nạn nhân bị ngạt khói và được cơ quan chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân. Trong đó, hiện tại ghi nhận có 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện do ngạt khói). Trong đó có 3 nữ và 1 nam. Và 2 ca chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1, điều trị gồm: Trần Thị Thuỳ L. (sinh năm 2004) và Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007).

Khói vẫn còn bốc ra từ quán ăn, lúc 6 giờ sáng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nhìn bên ngoài, quán ăn này có 4 tầng, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo. 3 tầng bên trên bị che bít bùng bởi bảng quảng cáo lớn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo được tiếp tục làm rõ.



