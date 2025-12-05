Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, 4 người tử vong do ngạt khói

Trần Duy Khánh - Duy Tính
05/12/2025 07:29 GMT+7

Vụ cháy xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) lúc rạng sáng làm 4 người tử vong do ngạt khói, tài sản hư hỏng.

Đến hơn 7 giờ ngày 5.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo.

Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, một số người bị ngạt khói- Ảnh 1.

Mặt trước bị che bít bùng bằng biển quảng cáo gây khó khăn công tác tiếp cận cứu hộ

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) tổ chức dập lửa và cứu người.

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc hơn 6 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phường Cầu Ông Lãnh cho hay vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng cơ quan điều tra đang làm việc, hiện chưa xác định nguyên nhân và tình trạng thiệt hại tài sản. Song, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong quán ăn có khoảng 5 - 7 người. Vụ cháy làm một số nạn nhân bị ngạt khói và được cơ quan chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân. Trong đó, hiện tại ghi nhận có 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện do ngạt khói). Trong đó có 3 nữ và 1 nam. Và 2 ca chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1, điều trị gồm: Trần Thị Thuỳ L. (sinh năm 2004) và Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007).

Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 2 cô gái nhảy từ lầu cao xuống gấu bông để thoát chết

Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, một số người bị ngạt khói- Ảnh 2.

Khói vẫn còn bốc ra từ quán ăn, lúc 6 giờ sáng

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nhìn bên ngoài, quán ăn này có 4 tầng, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo. 3 tầng bên trên bị che bít bùng bởi bảng quảng cáo lớn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo được tiếp tục làm rõ.


Tin liên quan

Cháy thẩm mỹ viện ở TP.HCM: 20 người thoát nạn, 1 ô tô hư hỏng

Vụ cháy thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TP.HCM) được xác định đã làm hư hỏng 1 ô tô, 20 người may mắn thoát nạn.

Khám phá thêm chủ đề

cháy Quán ăn công an TP.HCM ngạt khói
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận