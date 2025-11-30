Cháy thẩm mỹ viện ở TP.HCM: 20 người thoát nạn, 1 ô tô hư hỏng

Theo UBND phường Bàn Cờ, khoảng 15 giờ 43 phút ngày 29.11, Công an phường Bàn Cờ nhận tin báo của người dân qua điện thoại có vụ cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện ở địa chỉ 459B Nguyễn Đình Chiểu.

Nhận tin báo, công an và quân sự phường đã triển khai lực lượng xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Đồng thời, phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM) tổ chức chữa cháy.

Lúc 15 giờ 45 phút, 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa. Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, thẩm mỹ viện này có kết cấu 6 tầng và 1 tầng hầm giữ xe với tổng diện tích khoảng 392 mét vuông. Khu vực bị cháy là tại tầng hầm giữ xe. Điểm xuất phát cháy từ chiếc ô tô HyunDai Santafe, biển số tỉnh Cần Thơ đang đậu dưới tầng hầm. Chiếc xe này là tài sản duy nhất bị thiệt hại trong vụ cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong cơ sở thẩm mỹ có 20 người, bao gồm 5 khách hàng, kịp thời thoát nạn an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý vụ cháy thẩm mỹ viện.