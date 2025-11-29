Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cháy hầm giữ xe thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
29/11/2025 18:24 GMT+7

Hầm giữ xe của một thẩm mỹ viện lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) bất ngờ xảy ra vụ cháy, nghi phát ra từ một xe máy, chiều 29.11.

Đến 18 giờ chiều 29.11, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy hầm giữ xe của một thẩm mỹ viện lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

TP.HCM: Cháy hầm giữ xe thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu- Ảnh 1.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy hầm giữ xe thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu

ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Bàn Cờ cho biết đến hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Vụ cháy được xác định xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của thẩm mỹ viện, điểm xuất phát có thể từ một xe máy đậu tại đây. Cơ quan chức năng đang tích cực làm mát hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân khu vực phát hiện khói lửa phát ra từ thẩm mỹ viện lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong thẩm mỹ viện có khoảng 5 - 6 người, bao gồm nhân viên và khách hàng.

Phát hiện sự cố, mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, họ kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tiếp nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nên điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt ngọn lửa.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Ô tô cháy trơ khung sắt trước garage ở TP.HCM

Phát hiện bên trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM) xảy ra vụ cháy ô tô, các nhân viên tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khám phá thêm chủ đề

Thẩm mỹ viện TP.HCM hầm giữ xe cảnh sát PCCC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận