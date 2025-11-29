TP.HCM: Cháy hầm giữ xe thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu

Đến 18 giờ chiều 29.11, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy hầm giữ xe của một thẩm mỹ viện lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy hầm giữ xe thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Bàn Cờ cho biết đến hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Vụ cháy được xác định xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của thẩm mỹ viện, điểm xuất phát có thể từ một xe máy đậu tại đây. Cơ quan chức năng đang tích cực làm mát hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân khu vực phát hiện khói lửa phát ra từ thẩm mỹ viện lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong thẩm mỹ viện có khoảng 5 - 6 người, bao gồm nhân viên và khách hàng.

Phát hiện sự cố, mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, họ kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tiếp nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nên điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt ngọn lửa.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.