Đời sống Cộng đồng

Trẻ 9 tuổi cao 1,4 m có cần dùng thiết bị an toàn trên ô tô?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/11/2025 08:23 GMT+7

Trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn khi ngồi trên ô tô từ 1.1.2026. Nhiều người thắc mắc: Trẻ 9 tuổi cao 1,4 m thì sao?

Cục CSGT cho biết, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, từ ngày 1.1.2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Nếu không thực hiện, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng theo quy định của Nghị định 168/2024.

Trẻ 9 tuổi cao 1,4 m có cần dùng thiết bị an toàn trên ô tô? - Ảnh 1.

Quy định dùng thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ em đang được bàn luận sôi nổi những ngày qua

ẢNH: NHẬT THỊNH


Trẻ 9 tuổi, cao 1,4 m có phải dùng thiết bị = an toàn?

Trên các nhóm mạng xã hội những ngày qua bình luận sôi nổi về chủ đề thiết bị an toàn (ghế an toàn) cho trẻ em trên xe ô tô. Nhiều người hỏi: trong tình huống trẻ dưới 10 tuổi nhưng đã cao trên 1,4 m thì có bắt buộc phải ngồi thiết bị an toàn trên xe ô tô hay không?

PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương (Trường đại học Y tế công cộng) đánh giá liên quan tới chiều cao và cân nặng, một số quốc gia quy định "hoặc", một số quốc gia quy định "và".

Việt Nam áp dụng quy định "và". Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô.

PGS.TS Phạm Việt Cường đánh giá, quy định "và" dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam hơn, khắc phục tình trạng trẻ em 10 tuổi đã cao 1,4 m, như vậy thì không cần sử dụng thiết bị an toàn nữa. Điều này giúp giảm các quan ngại về việc trẻ quá lớn không ngồi vừa thiết bị an toàn.

Trẻ 9 tuổi cao 1,4 m có cần dùng thiết bị an toàn trên ô tô? - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến cho rằng quy định nên áp dụng ở xe cá nhân trước, sau đó mới áp dụng với phương tiện công cộng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông, về mặt kỹ thuật, chiều cao của trẻ có ý nghĩa quan trọng nhất, trong khi độ tuổi dễ tuyên truyền, dễ nhớ dễ hiểu và dễ thực thi nhất. Phụ huynh cơ bản sẽ biết chính xác trẻ em bao nhiêu tuổi, đã đạt ngưỡng 10 tuổi chưa. Chính bởi vậy quy định "chiều cao và độ tuổi" là quy định rất hợp lý và khả thi.

Có thể ôm con thay thiết bị an toàn?

PGS.TS Phạm Việt Cường khẳng định, quan điểm có thể ôm con trên xe thay thiết bị an toàn là hoàn toàn sai lầm. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, khi xe chạy với tốc độ 30 km/giờ, với trẻ khoảng 30 kg, nếu xảy ra va chạm thì lực quán tính tương đương với 3 bao xi măng, tức 150 kg và người lớn không thể giữ con lại được.

Nếu va chạm ở tốc độ 60 km/giờ, lực quán tính tương đương với 6 bao xi măng, tức 300 kg, lúc đó thậm chí những người lớn trên xe còn không giữ nổi mình, chưa nói đến giữ trẻ em.

Trẻ quấy khóc không chịu ngồi thì sao?

Các chuyên gia giao thông cũng cho rằng, việc sử dụng thiết bị an toàn với trẻ em ban đầu sẽ có những thách thức nhất định như trẻ không chịu ngồi, thể hiện khó chịu, quấy.

Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông, đây là điều rất bình thường. Giai đoạn đầu áp dụng đòi hỏi phụ huynh phải nhất quán, kiên trì, rõ ràng để hình thành thói quen tốt cho trẻ từ bé.

Trẻ 9 tuổi cao 1,4 m có cần dùng thiết bị an toàn trên ô tô? - Ảnh 3.

Không chấp hành quy định tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực tế cho thấy với trẻ em: nếu phụ huynh thể hiện sự nhất quán, lần đầu có thể khó - lần sau dễ hơn và lần thứ 3 thành thói quen của trẻ. Trong việc này người lớn phải nêu gương. Khi lên xe là luôn thắt dây an toàn, nhắc nhở tất cả mọi người trên xe.

"Phụ huynh cần có chuẩn tốt cho chuyến đi của trẻ, đặc biệt là những lần đầu sử dụng thiết bị (quần áo, đồ chơi, lịch trình ăn nghỉ, cự ly chuyến đi vừa phải...) qua đó tạo ra cho trẻ và chính mình một trải nghiệm dễ chịu khi lần đầu sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô", PGS.TS Phạm Việt Cường chia sẻ.

