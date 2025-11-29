Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu cung cấp hồ sơ 12 dự án

Gia Bách
Gia Bách
29/11/2025 19:01 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau vừa gửi văn bản đề nghị Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu hỗ trợ cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan 12 dự án do Ban này làm chủ đầu tư.

Ngày 29.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (gọi tắt là Ban giao thông Bạc Liêu) cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan 12 dự án  đang triển khai, nhằm phục vụ công tác thu thập thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh này.

Công an đề nghị Ban Giao thông Bạc Liêu cung cấp hồ sơ 12 dự án - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu làm chủ đầu tư (ảnh chụp tháng 9.2025)

ẢNH: G.B.

Theo văn bản, thực hiện yêu cầu của Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu chi tiết của 12 dự án (DA) giao thông, gồm: DA đường vành đai trong TP.Bạc Liêu; DA đường vành đai ngoài TP.Bạc Liêu; DA đầu tư tuyến đường liên kết vùng ĐBSCL ĐT.980; DA xây dựng tuyến đường ĐT.979; DA xây dựng Cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến Giồng Nhãn - Gò Cát; DA nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa; DA xây dựng đường nối vào cầu Giá Rai mới; DA cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; DA xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào; DA xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào; DA Cầu Bạc Liêu 3; DA đường Lộc Ninh - Ninh Thạnh Lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu cung cấp đầy đủ các nhóm thông tin tổng quan từng DA, gồm tên DA, công trình, gói thầu, chiều dài, lý trình, địa điểm xây dựng, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư; thẩm quyền đầu tư, tên chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế; nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát, thời gian thực hiện.

Tiến độ thực hiện đến nay của từng DA, gói thầu; báo cáo về nghiên cứu tính khả thi và kết quả về khoan thăm dò địa chất (nếu có). Đặc biệt hồ sơ mời thầu, dự thầu, kết quả chấm thầu, xét thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ tạm ứng đối với các gói thầu đã tạm ứng nhưng chưa thanh quyết toán.

Được biết, Ban giao thông Bạc Liêu hiện còn vài chục DA chưa quyết toán và trên 50 tỉ đồng các khoản tạm ứng quá hạn, khó thu hồi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu tất cả hồ sơ được gửi về đơn vị trước ngày 10.12.2025.

Tin liên quan

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị cung cấp các dự án có sử dụng cây xanh

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị cung cấp các dự án có sử dụng cây xanh

Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ngành và ban quản lý dự án trên địa bàn đề nghị cung cấp thông tin về những dự án có sử dụng cây xanh từ năm 2021 đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

hồ sơ dự án ban giao thông bạc liêu Gói thầu Bạc Liêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận