Vì sao chuyển đơn phụ huynh tố cáo Apax Leaders sang Phòng Cảnh sát Kinh tế?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên tối 3.3, ông Đ.V.S (ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM), đại diện cho hội phụ huynh tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đang chờ hoàn trả gần 1,3 tỉ đồng học phí, cho biết đã nhận được văn bản phản hồi từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về đơn tố cáo của ông và 25 người khác gửi ngày 8.2.

Phụ huynh TP.HCM đến trung tâm duy nhất của Apax Leaders còn mở cửa trên đường Phan Xích Long để đòi quyền lợi vào ngày 27.2 V.A

Theo đơn tố cáo, lãnh đạo của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) và các cơ sở đã có hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỉ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng dạy học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ. Cụ thể, do việc giảng dạy không đạt chất lượng như cam kết trong hợp đồng nên các phụ huynh đề nghị thanh lý hợp đồng và rút học phí, tuy nhiên phía Apax Leaders đã không thực hiện việc hoàn trả tiền.

"Qua nghiên cứu nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận thấy đối tượng bị tố giác lợi dụng tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản; tội phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát kinh tế", văn bản nêu.

Do đó, xét thấy tố giác về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết; căn cứ Điều 36, Điều 145 và Điều 146 bộ luật Tố tụng hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan đến Phòng Cảnh sát kinh tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết để theo dõi.

Ông S. còn thông tin thêm rằng trong hôm qua (2.3), ông đã làm việc với Công an Q.Tân Phú, TP.HCM. "Chủ yếu là cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc, đồng thời được lưu ý chuẩn bị trước hồ sơ để mang lên. Phía Công an Q.Tân Phú cũng nói rằng Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của tôi về quận để điều tra", ông S. nói.

Không chỉ phụ huynh, nhiều giáo viên nước ngoài tại Apax Leaders cũng cầu cứu vì bị nợ lương đến hàng trăm triệu đồng D.S

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, hàng loạt phụ huynh tại TP.HCM gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng như Công an TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM vì nhiều trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cắt liên lạc, không hoàn học phí dù đã quá hạn cam kết.

Mới đây, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, hôm 1.3 cho biết Sở GD-ĐT đã hoàn tất quá trình thanh tra tại các trung tâm của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn. Sau khi hoàn tất quá trình thanh tra các cơ sở đồng thời theo yêu cầu của cơ quan công an, Sở GD-ĐT chuyển hồ sơ bao gồm quyết định, giấy phép liên quan đến việc thành lập, hoạt động của hệ thống Anh ngữ này sang Công an TP.HCM.

Vì liên quan đến học phí, không phải là chuyên môn thuộc thẩm quyền của ngành giáo dục nên Sở GD-ĐT cho biết sẽ theo sát diễn biến của sự việc, đồng thời phối hợp kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ với các cơ quan hữu quan khác để giải quyết sự việc của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders.