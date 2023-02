Lãnh đạo Apax Leaders: 'Chưa có tiền để hoàn học phí', và còn gì khác?

Phụ huynh phản hồi gì?

Buổi họp với Apax Leaders vẫn còn để ngỏ nhiều câu hỏi từ phụ huynh, theo chị Việt An (ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12). "Quan trọng nhất là sau khi tái cấu trúc thành công 5 trung tâm tại TP.HCM, những học sinh ở xa khu vực đó phải làm sao. Bố mẹ vẫn phải trả tiền ngân hàng hằng tháng, con thì không thể đi học", chị An thở dài.

Cho 2 con theo học tại Apax Phan Huy Ích (Q.Tân Bình), sau đó phải chuyển sang Apax Phan Văn Hớn (Q.12) vì trung tâm cũ đóng cửa, chị An cho hay chi tổng cộng hơn 70 triệu đồng nhưng có bé giảm trầm trọng chất lượng học tập, có bé chưa được học buổi nào. "Trung tâm liên tục đưa ra các lý do nghỉ học. Dịch đậu mùa khỉ, họp hành, mất mạng, mất điện, rồi nghỉ đông, nghỉ tết...", chị An bức xúc.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Tuấn (ngụ X.Phú Xuân, H.Nhà Bè), có 2 con đang theo học tại Apax Nguyễn Thị Thập (Q.7), thì khẳng định không tin tưởng những hứa hẹn mới nhất vừa được đưa ra. "Tôi đăng ký khóa 30 tháng nhưng dựa theo số buổi đã học thì hiện chưa đến 1 năm vì trung tâm cứ báo học rồi nghỉ. Vấn đề là sự thất hứa liên tục", anh Tuấn nêu quan điểm.