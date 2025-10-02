Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị cung cấp các dự án có sử dụng cây xanh

Gia Bách
Gia Bách
02/10/2025 10:49 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ngành và ban quản lý dự án trên địa bàn đề nghị cung cấp thông tin về những dự án có sử dụng cây xanh từ năm 2021 đến nay.

Ngày 2.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi 3 sở và 6 ban quản lý dự án của tỉnh, yêu cầu phối hợp rà soát, cung cấp thông tin các dự án có sử dụng cây xanh trên địa bàn từ năm 2021 đến nay.

Trước đó, ngày 19.9, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) có văn bản về việc nắm tình hình triển khai đề án "Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" theo Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan được đề nghị phối hợp gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp - Môi trường và 6 Ban Quản lý dự án của tỉnh Cà Mau.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị rà soát, thống kê và cung cấp hai nhóm nội dung chính: tình hình triển khai các dự án bất động sản, công trình công cộng, chỉnh trang đô thị, giao thông… có sử dụng cây xanh từ năm 2021 đến nay; danh mục các dự án cụ thể có sử dụng cây xanh. Ngoài ra, công an cũng đề nghị nêu rõ những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai dự án đến nay.

Kết quả rà soát thông tin các dự án cây xanh gửi về Công an tỉnh Cà Mau trước ngày 5.10.

Bộ Công an đề nghị Đồng Nai, Bình Phước cung cấp hồ sơ liên quan Công ty Cây xanh Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Phước cung cấp tài liệu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh từ 2019 đến hết năm 2023 liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (gọi tắt là Công ty Cây xanh Công Minh).

