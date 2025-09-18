Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ đồng ở Huế chết khô

Tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, một dự án giao thông trọng điểm tại TP.Huế với tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng, đang đối mặt với một vấn đề hàng loạt cây xanh trồng dọc hai bên vỉa hè bị chết khô.



Phú Mỹ - Thuận An là tuyến đường mới đi vào hoạt động ở Huế, được đầu tư đồng bộ với hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 18.9, đi dọc tuyến đường dài gần 4,2 km này, không khó để phát hiện những thân cây trơ trụi, không còn lá. Nhiều cây xanh đã khô héo, thậm chí mục ruỗng. Bên cạnh những cây đã chết, vẫn còn nhiều cây khác đang có dấu hiệu khô héo dần. Hầu hết các cây này đều có chiều cao khoảng hơn 2 m, thân cây thẳng.

Dự án đường Phú Mỹ - Thuận An có tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ điểm giao với tỉnh lộ 10A và kết thúc tại giao tim QL49A. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP.Huế. Hạng mục cây xanh của dự án có tổng kinh phí thực hiện khoảng 6,5 tỉ đồng. Theo Ban Quản lý dự án, đã có 508 cây cọ dầu và 797 cây nhạc ngựa được trồng mới trong khuôn khổ dự án này.

Đáng chú ý tình trạng cây xanh chết hàng loạt này từng được dư luận phản ánh vào tháng 5.2024, ngay sau đó, chủ đầu tư phản hồi rằng sẽ tiến hành trồng lại.

Ngày 18.9, đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết đã bàn giao tuyến đường cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Huế quản lý. Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Huế phản hồi đã nắm tình hình và sẽ triển khai trồng thay thế số cây trên khi thời tiết thuận lợi.