Thời sự

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ đồng ở Huế chết khô

Lê Hoài Nhân
18/09/2025 10:21 GMT+7

Hàng loạt cây xanh trên dự án đường Phú Mỹ - Thuận An (TP.Huế), dự án có tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng bị chết khô. Đáng chú ý, năm 2024 tình trạng này đã từng xuất hiện.

Tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, một dự án giao thông trọng điểm tại TP.Huế với tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng, đang đối mặt với một vấn đề hàng loạt cây xanh trồng dọc hai bên vỉa hè bị chết khô.

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 1.

Phú Mỹ - Thuận An là tuyến đường mới đi vào hoạt động ở Huế, được đầu tư đồng bộ với hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 18.9, đi dọc tuyến đường dài gần 4,2 km này, không khó để phát hiện những thân cây trơ trụi, không còn lá. Nhiều cây xanh đã khô héo, thậm chí mục ruỗng. Bên cạnh những cây đã chết, vẫn còn nhiều cây khác đang có dấu hiệu khô héo dần. Hầu hết các cây này đều có chiều cao khoảng hơn 2 m, thân cây thẳng.

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 2.

Đi dọc 2 bên đường rất dễ nhìn thấy nhiều cây xanh bị chết khô

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án đường Phú Mỹ - Thuận An có tổng mức đầu tư hơn 370 tỉ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ điểm giao với tỉnh lộ 10A và kết thúc tại giao tim QL49A. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP.Huế. Hạng mục cây xanh của dự án có tổng kinh phí thực hiện khoảng 6,5 tỉ đồng. Theo Ban Quản lý dự án, đã có 508 cây cọ dầu và 797 cây nhạc ngựa được trồng mới trong khuôn khổ dự án này.

Đáng chú ý tình trạng cây xanh chết hàng loạt này từng được dư luận phản ánh vào tháng 5.2024, ngay sau đó, chủ đầu tư phản hồi rằng sẽ tiến hành trồng lại.

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 3.

Nhiều cây đã khô héo, trụi lá

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 4.

Cây xanh mục ruỗng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 5.

Có khoảng 50 cây xanh bị chết khô

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 6.

Tình trạng này đã từng xuất hiện vào tháng 5.2024

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hàng loạt cây xanh tại dự án đường hơn 370 tỉ ở Huế chết khô- Ảnh 7.

Số cây này sẽ được trồng lại khi thời tiết thuận lợi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày 18.9, đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết đã bàn giao tuyến đường cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Huế quản lý. Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Huế phản hồi đã nắm tình hình và sẽ triển khai trồng thay thế số cây trên khi thời tiết thuận lợi.

