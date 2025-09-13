Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cây chết khô chưa được xử lý

Như Thảo
Như Thảo
13/09/2025 07:17 GMT+7

Bạn đọc phản ánh cây xanh trước nhà 104A Nơ Trang Long (ảnh) và 1/11/163 Đặng Thùy Trâm, P.Bình Lợi Trung (trước đây thuộc P.13, Q.Bình Thạnh), TP.HCM bị chết khô lâu ngày nhưng không được cơ quan chức năng xử lý.

Người dân lo ngại khi mưa gió, cây có thể ngã đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Cây chết khô chưa được xử lý- Ảnh 1.

Ảnh: Như Thảo

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý hai cây nói trên để đảm bảo an toàn và mỹ quan đường phố.

Cây chết khô Mưa gió cây đổ
