Ngổn ngang trước cổng trường

Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Huê, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, phản ánh đơn vị thi công nâng cấp đường kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại.

ảnh: Như Thảo

Tại hiện trường, mặt đường bị đào bới nham nhở, lồi lõm; bệ bê tông và ống cống nằm ngổn ngang trên đường, đất, đá vương vãi khắp nơi (ảnh). Khu vực này ngay trước cổng Trường tiểu học Tây Bắc Lân nên hằng ngày học sinh và người dân qua lại rất đông, dễ xảy ra tai nạn.

Đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để người đi đường và các em học sinh qua lại an toàn.