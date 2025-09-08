Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Từ phản ánh bạn đọc:

Ngổn ngang trước cổng trường

Như Thảo
08/09/2025 08:39 GMT+7

Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Huê, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, phản ánh đơn vị thi công nâng cấp đường kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại.

Ngổn ngang cổng trường Tây Bắc Lân gây khó khăn cho học sinh và người dân - Ảnh 1.

ảnh: Như Thảo

Tại hiện trường, mặt đường bị đào bới nham nhở, lồi lõm; bệ bê tông và ống cống nằm ngổn ngang trên đường, đất, đá vương vãi khắp nơi (ảnh). Khu vực này ngay trước cổng Trường tiểu học Tây Bắc Lân nên hằng ngày học sinh và người dân qua lại rất đông, dễ xảy ra tai nạn.

Đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để người đi đường và các em học sinh qua lại an toàn.

