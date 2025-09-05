Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Những ngôi chợ vùng cao xây rồi bỏ hoang

Đức Nhật
Đức Nhật
05/09/2025 11:59 GMT+7

Được đầu tư hàng tỉ đồng, kỳ vọng tạo sinh kế cho người dân, nhưng sau khi xây xong, nhiều ngôi chợ ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi rơi vào cảnh hoang vắng.

CHỢ XÂY XONG KHÔNG AI BUÔN BÁN

Năm 2023, chợ Tân Cảnh, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) được đầu tư xây dựng với diện tích đất hơn 3.180 m2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng, có vị trí khá thuận lợi khi nằm cách QL14 khoảng 100 m và ở ngay khu dân cư. Một năm sau đó, chợ hoàn thành và được đơn vị xây dựng bàn giao cho địa phương để đưa vào hoạt động. Chợ được kỳ vọng trở thành nơi kinh doanh, buôn bán tập trung cho người dân địa phương.

Dù đã được đầu tư bài bản với hệ thống đèn điện chiếu sáng hiện đại nhưng nhiều năm nay chợ không có tiểu thương vào kinh doanh.

Những ngôi chợ vùng cao xây rồi bỏ hoang- Ảnh 1.

Chợ Tân Cảnh không có người lui tới

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vào tháng 6.2025, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Đăk Tô (cũ) đã kiểm tra thực tế tại chợ Tân Cảnh. Theo báo cáo của đoàn, Tân Cảnh là chợ hạng 3, có 15 điểm kinh doanh cố định tại chợ. Thời điểm giám sát, không có hộ nào hoạt động kinh doanh tại chợ, không có người vào buôn bán, tỷ lệ lấp đầy 0%.

Cũng theo báo cáo của đoàn giám sát, việc khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư một số chợ (trong đó có chợ Tân Cảnh) chưa phù hợp nhu cầu thực tế, dẫn đến chợ sau khi xây xong không thu hút được tiểu thương và người dân vào buôn bán, kinh doanh trong chợ. Địa phương chưa tích cực, chưa có nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động tiểu thương và nhân dân trên địa bàn vào mua bán tại chợ.

Những ngôi chợ vùng cao xây rồi bỏ hoang- Ảnh 2.

Chợ Ngọk Bay vì không có người buôn bán nên được đổi tên thành chợ phiên

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Tưởng Văn Khanh, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đăk Tô, cho biết khoảng 1 năm đầu, khi chợ Tân Cảnh đi vào hoạt động, người dân có vào chợ buôn bán. Sau đó, chợ tồn tại một số bất cập, như chưa có nhà vệ sinh, khiến việc buôn bán bị ảnh hưởng, số lượng người vào chợ kinh doanh vơi dần. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu UBND xã xây dựng, hoàn thiện phương án cho thuê để khai thác chợ hiệu quả hơn.

ĐỔI TÊN THÀNH CHỢ PHIÊN VÌ QUÁ Ế ẨM

Tương tự, chợ Ngọk Bay, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cũng đang trong tình trạng vắng bóng tiểu thương. Chợ Ngọk Bay được khởi công xây dựng năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ đồng. Nằm bên tỉnh lộ 675, ngôi chợ này được xây dựng kiên cố trên khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông. Khu trung tâm có mái che, xung quanh là các công trình phụ trợ, khu để xe và dãy nhà vệ sinh khang trang. Dù đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng từ lâu, thế nhưng ngôi chợ chỉ có... 1 tiểu thương buôn bán đồ ăn uống.

Những ngôi chợ vùng cao xây rồi bỏ hoang- Ảnh 3.

Nhiều chợ vùng cao được đầu tư tiền tỉ nhưng vắng bóng tiểu thương, gây lãng phí nguồn lực đầu tư

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân địa phương, chợ không có điện, không có cổng, không có người quản lý dẫn đến hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Trước đây cũng có một số tiểu thương vào chợ bán thịt, cá. Tuy nhiên không hiểu vì sao các gian hàng này luôn ế ẩm. Cũng bởi vậy mà thịt, cá bị ôi thiu, hư hỏng. Kể từ đó, người dân không còn mặn mà với khu chợ.

Vì hoạt động không hiệu quả, chợ được đổi tên thành chợ phiên Ngọk Bay và hoạt động 2 ngày mỗi tháng. Những ngày còn lại không có ai đến mua bán, họp chợ. Thay vào đó, tiểu thương trong chợ đem thịt, cá ra lề tỉnh lộ 675 buôn bán.

Ông Nguyễn Hải An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay, cho biết do mới tiếp nhận công tác nên chưa nắm được cụ thể. "Chúng tôi sẽ rà soát cụ thể để có phương án đưa chợ Ngọk Bay vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư", ông An nói.

Tin liên quan

Bỏ hoang chợ tiền tỉ

Bỏ hoang chợ tiền tỉ

Đầu tư hàng tỉ đồng để xây dựng, nhưng một số điểm thương mại dịch vụ và khu chợ ở tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì người dân cho rằng giá đấu lô quầy quá cao.

Tiểu thương bỏ chợ, ra lòng lề đường mua bán

Chợ tiền tỉ xây xong rồi bỏ không

Khám phá thêm chủ đề

chợ vùng cao Bỏ hoang chợ Tân Cảnh Tỉnh Quảng Ngãi Tiểu thương Chợ phiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận