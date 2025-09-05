Những ngôi chợ vùng cao xây rồi bỏ hoang

C HỢ XÂY XONG KHÔNG AI BUÔN BÁN

Năm 2023, chợ Tân Cảnh, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) được đầu tư xây dựng với diện tích đất hơn 3.180 m2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng, có vị trí khá thuận lợi khi nằm cách QL14 khoảng 100 m và ở ngay khu dân cư. Một năm sau đó, chợ hoàn thành và được đơn vị xây dựng bàn giao cho địa phương để đưa vào hoạt động. Chợ được kỳ vọng trở thành nơi kinh doanh, buôn bán tập trung cho người dân địa phương.

Dù đã được đầu tư bài bản với hệ thống đèn điện chiếu sáng hiện đại nhưng nhiều năm nay chợ không có tiểu thương vào kinh doanh.

Chợ Tân Cảnh không có người lui tới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vào tháng 6.2025, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Đăk Tô (cũ) đã kiểm tra thực tế tại chợ Tân Cảnh. Theo báo cáo của đoàn, Tân Cảnh là chợ hạng 3, có 15 điểm kinh doanh cố định tại chợ. Thời điểm giám sát, không có hộ nào hoạt động kinh doanh tại chợ, không có người vào buôn bán, tỷ lệ lấp đầy 0%.

Cũng theo báo cáo của đoàn giám sát, việc khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư một số chợ (trong đó có chợ Tân Cảnh) chưa phù hợp nhu cầu thực tế, dẫn đến chợ sau khi xây xong không thu hút được tiểu thương và người dân vào buôn bán, kinh doanh trong chợ. Địa phương chưa tích cực, chưa có nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động tiểu thương và nhân dân trên địa bàn vào mua bán tại chợ.

Chợ Ngọk Bay vì không có người buôn bán nên được đổi tên thành chợ phiên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Tưởng Văn Khanh, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đăk Tô, cho biết khoảng 1 năm đầu, khi chợ Tân Cảnh đi vào hoạt động, người dân có vào chợ buôn bán. Sau đó, chợ tồn tại một số bất cập, như chưa có nhà vệ sinh, khiến việc buôn bán bị ảnh hưởng, số lượng người vào chợ kinh doanh vơi dần. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu UBND xã xây dựng, hoàn thiện phương án cho thuê để khai thác chợ hiệu quả hơn.

Đ ỔI TÊN THÀNH CHỢ PHIÊN VÌ QUÁ Ế ẨM

Tương tự, chợ Ngọk Bay, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cũng đang trong tình trạng vắng bóng tiểu thương. Chợ Ngọk Bay được khởi công xây dựng năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ đồng. Nằm bên tỉnh lộ 675, ngôi chợ này được xây dựng kiên cố trên khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông. Khu trung tâm có mái che, xung quanh là các công trình phụ trợ, khu để xe và dãy nhà vệ sinh khang trang. Dù đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng từ lâu, thế nhưng ngôi chợ chỉ có... 1 tiểu thương buôn bán đồ ăn uống.

Nhiều chợ vùng cao được đầu tư tiền tỉ nhưng vắng bóng tiểu thương, gây lãng phí nguồn lực đầu tư ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân địa phương, chợ không có điện, không có cổng, không có người quản lý dẫn đến hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Trước đây cũng có một số tiểu thương vào chợ bán thịt, cá. Tuy nhiên không hiểu vì sao các gian hàng này luôn ế ẩm. Cũng bởi vậy mà thịt, cá bị ôi thiu, hư hỏng. Kể từ đó, người dân không còn mặn mà với khu chợ.

Vì hoạt động không hiệu quả, chợ được đổi tên thành chợ phiên Ngọk Bay và hoạt động 2 ngày mỗi tháng. Những ngày còn lại không có ai đến mua bán, họp chợ. Thay vào đó, tiểu thương trong chợ đem thịt, cá ra lề tỉnh lộ 675 buôn bán.

Ông Nguyễn Hải An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay, cho biết do mới tiếp nhận công tác nên chưa nắm được cụ thể. "Chúng tôi sẽ rà soát cụ thể để có phương án đưa chợ Ngọk Bay vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư", ông An nói.