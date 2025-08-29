Mưa không kéo dài, đường Nguyễn Xiển vẫn ngập

Chiều tối 29.8.2025, ngay trước khi kỳ nghỉ lễ 2.9 bắt đầu, TP.HCM có mưa lớn xối xả khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trong đó, đường Nguyễn Xiển ở phường Long Bình ngập kéo dài cả đoạn đường vài trăm mét.

Thực tế, con đường này không cần mưa quá lâu để ngập, chỉ cần mưa lớn trong thời gian ngắn là nước đã ngập đến nửa bánh xe.

Đường Nguyễn Xiển mưa lớn chút là ngập: Tiểu thương ngán ngẩm, khách nước ngoài bối rối

Còn đây là những hình ảnh được ghi lại vào giữa tháng 7 vừa qua. Mưa lớn vào ban ngày chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã khiến đoạn đường Nguyễn Xiển dưới chân cầu Gò Công ngập sâu. Đoạn đường này dẫn vào một khu đô thị đông dân cư nên ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Người dân.

Hình ảnh được chụp vào giữa tháng 7.2025 ẢNH: PHAN DIỆP





Tiểu thương ngán ngẩm, du khách bối rối

Còn với các hộ dân sống hai bên đường, họ đã quá quen với cảnh tượng cứ mưa lớn chút là đường ngập lênh láng. Hầu hết các hộ dân đều xây nền nhà cao hơn nhiều so với mặt đường để tránh ngập. Dù vậy, một số hộ dân vẫn cẩn thận che chắn phía trước cửa nhà để tránh xe lớn chạy qua tạt nước vào nhà mình.

Hai bên đường Nguyễn Xiển chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán nên việc mưa ngập như thế này khiến các tiểu thương ngán ngẩm.

"Nói chung là đoạn đường này là mưa nhỏ, sơ sơ là đã ngập rồi. Ngập nhưng mà rút là không có rút.Tại vì nó không có cống nên nó rút rất là lâu. Mà nó ngập hoài, con đường này nó hư rồi, nó bị ổ gà cho nên người ta bị té rất là nhiều luôn. Ngập như vậy thì khách người ta cũng rất là ngại qua lại. Ngại qua lại thì ảnh hưởng rất là nhiều khu vực này", chị Võ Thị Mỹ Lai - tiểu thương trên đường Nguyễn Xiển chia sẻ.

Đường Nguyễn Xiển ngập vào tối 29.8 ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Khu vực này cũng là nơi có khá nhiều người nước ngoài sinh sống hoặc là nơi dừng chân khi đi du lịch TP.HCM của nhiều du khách. Tình trạng ngập này khiến họ bối rối.

Xe cộ qua lại khu vực này rất đông ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

"Khu vực này thực sự cần được cải thiện vì nước ngập quá nhiều, trời mưa và tình trạng ngập rất nghiêm trọng. Mọi người đều phải dẫm chân vào nước, điều này không tốt chút nào, bạn biết đấy, vì vậy vấn đề này thật sự cần phải được giải quyết", anh Festus Kingsly - du khách từ Nigeria, chia sẻ.

Đến khoảng 21 giờ tối 29.8, dù mưa đã ngớt, đoạn đường này vẫn chưa có dấu hiệu rút bớt nước. Nhiều người chọn quay đầu đi hướng khác, một số khác leo lên lề để đi vì sợ xe chết máy dù biết như vậy là vi phạm giao thông.

Người dân sinh sống trong khu vực thực sự mong mỏi có giải pháp cho đoạn đường cứ mưa, dù không lớn lắm, là ngập ở đây.