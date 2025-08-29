Lập 'hành lang đi bộ' cho người dân xem tổng duyệt diễu binh

6 giờ 30 sáng mai 30.8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình.

Việc tiếp cận khu vực trung tâm trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành bằng phương tiện cá nhân là bất khả thi. Do đó, ban tổ chức sự kiện lưu ý, đi bộ là phương thức di chuyển cuối cùng và quan trọng nhất.

Từ chiều 29.8, rất đông người dân đã đổ về khu vực gần quảng trường Ba Đình chờ xem tổng duyệt diễu binh vào sáng hôm sau ẢNH: HỒNG NAM

Để đảm bảo an toàn và giúp người dân không bị mất phương hướng, ban tổ chức đã thiết lập các "hành lang đi bộ" an toàn, được kiểm soát bởi lực lượng chức năng.

Việc lựa chọn điểm bắt đầu đi bộ phụ thuộc vào nơi người dân gửi xe hoặc điểm xuống xe buýt. Theo đó, từ các hướng chính, người dân có thể tham khảo các lộ trình sau:

Hướng tây (từ Cầu Giấy, Mỹ Đình): sau khi gửi xe tại Cung thể thao Quần Ngựa hoặc dọc đường Văn Cao, tuyến đi bộ hợp lý nhất là qua phố Giang Văn Minh, sau đó rẽ vào các đường nhỏ như Trần Huy Liệu, Núi Trúc để tiếp cận phần đường Kim Mã không bị cấm và tiến vào Nguyễn Thái Học.

Hướng nam (từ Đống Đa, Thanh Xuân): các điểm gửi xe trên đường Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng sẽ kết nối với lộ trình đi bộ dọc theo phố La Thành, Ô Chợ Dừa, sau đó tiến vào phố Cát Linh. Đây là một trong những tuyến đi bộ chính để vào khu vực xem diễu binh.

Hướng đông (từ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng): người dân có thể đi bộ từ phía ga Hà Nội (đường Lê Duẩn), qua phố Khâm Thiên để vào Cát Linh, hoặc từ phía Hàng Bông, Cửa Nam để tiếp cận đường Nguyễn Thái Học.

Trên các tuyến đường này, lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động và tình nguyện viên được bố trí dày đặc, có nhiệm vụ hướng dẫn, giữ gìn trật tự và sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Các barie mềm sẽ được dựng lên để phân tách làn đi bộ, tránh xung đột và chen lấn. Theo ban tổ chức, người dân nên đi theo dòng người, tuân thủ nghiêm túc chỉ dẫn và giữ thái độ bình tĩnh.

Do phải đi bộ một quãng đường tương đối dài, người dân nên mang giày, dép đế mềm, thoải mái; đi theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau và tránh bị lạc, đặc biệt khi có người già và trẻ em đi cùng.

Ngoài ra, để thuận tiện trong việc theo dõi tổng duyệt diễu binh, ban tổ chức khuyến cáo người dân nên đến trước 3 - 4 giờ.

Xuất phát trong khoảng thời gian này, người dân sẽ tránh được tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường vành đai dẫn vào trung tâm. Đồng thời, các bãi gửi xe vẫn còn chỗ trống, người dân sẽ không mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Sau khi gửi xe, người dân có đủ thời gian để đi bộ vào các tuyến đường chính như Nguyễn Thái Học, Kim Mã…

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, Công an Hà Nội cho biết từ 22 giờ đêm nay 29.8 sẽ phân luồng giao thông, thực hiện cấm đường, hạn chế lưu thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Trong đó, các tuyến đường xung quanh quảng trường Ba Đình cấm triệt để các phương tiện lưu thông.