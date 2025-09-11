Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Trụ đèn sắp đổ

Trung Nguyên
Trung Nguyên
11/09/2025 14:32 GMT+7

Bạn đọc phản ánh qua Báo Thanh Niên, trên QL1, đoạn qua xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất cũ (nay là xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), có một trụ đèn chiếu sáng bị nghiêng, gần như sắp đổ xuống nhà người dân bên đường (ảnh), rất nguy hiểm.

- Ảnh 1.

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Đề nghị cơ quan chủ quản kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn giao thông, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về: bandocvietbtn@gmail.com

