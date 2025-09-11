Trụ đèn sắp đổ

Bạn đọc phản ánh qua Báo Thanh Niên, trên QL1, đoạn qua xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất cũ (nay là xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), có một trụ đèn chiếu sáng bị nghiêng, gần như sắp đổ xuống nhà người dân bên đường (ảnh), rất nguy hiểm.

ẢNH: TRUNG NGUYÊN Đề nghị cơ quan chủ quản kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn giao thông, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về: bandocvietbtn@gmail.com