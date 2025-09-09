Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/09/2025 06:04 GMT+7

Không chỉ gây tiếng ồn, mùi hôi..., lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến ở ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi, Cà Mau (trước đây là TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ) khiến người dân bức xúc bởi nằm ngay trong khu nghĩa địa, gần lò hỏa táng và bãi rác tập trung.

NỖI ÁM ẢNH CỦA NGƯỜI DÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lò giết mổ có diện tích khoảng 1.000 m2, nằm lọt thỏm trong khu nghĩa địa và lò hỏa táng Triều Quang Sùng Thiện Đường rộng hàng chục ha, thuộc ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi, Cà Mau. Mỗi đêm, nơi đây giết mổ gia công từ 70 - 80 con heo cho các chợ đầu mối ở P.Bạc Liêu, xã Vĩnh Lợi, điểm trường, công ty. Cách lò giết mổ chỉ khoảng 200 m là bãi rác tập trung của tỉnh Bạc Liêu (cũ). Bãi rác này quá tải suốt hơn 25 năm qua, thường xuyên bốc mùi thối nồng nặc, nước đen kịt chảy tràn xung quanh.

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa- Ảnh 1.

Lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến nằm trong khu nghĩa địa và lò hỏa táng

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Dù vậy, mỗi đêm vẫn có hàng chục con heo được đưa vào giết mổ. Nước thải xả thẳng ra hệ thống cống hở, rồi chảy ra ruộng đồng xung quanh. Do lò giết mổ hoạt động nhiều năm nên hạ tầng hiện nay xuống cấp. Hàng chục chuồng nuôi nhốt heo bằng bê tông bị bong tróc, gỉ sét, bám đầy rong rêu.

Ông Nguyễn Văn Minh (ngụ ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi) cho biết nhiều năm qua, khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác thải tập trung. Đặc biệt, khu nghĩa địa, lò hỏa táng thường xuyên bị ngập, tù đọng nước. Không chỉ ô nhiễm môi trường, điều khiến người dân lo lắng hơn hết chính là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại lò giết mổ.

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa- Ảnh 2.

Lò giết mổ cách bãi rác chỉ khoảng 200 m

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung, địa điểm xây dựng phải nằm trong quy hoạch được UBND cấp tỉnh phê duyệt và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; cách 500 m với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt; cách biệt 1 km với trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại.

Theo ông Minh, việc để một lò mổ heo tồn tại giữa khu vực nhạy cảm như trong khu nghĩa địa, lò hỏa táng và gần bãi rác là nghịch lý khó chấp nhận. Người dân địa phương mong muốn chính quyền sớm đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa- Ảnh 3.

Lò giết mổ nằm trong khu nghĩa địa, lò hỏa táng

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

BƠM NƯỚC VÀO HEO TRƯỚC KHI MỔ

Mới đây, khoảng 20 giờ 10 ngày 24.8, Công an xã Vĩnh Lợi kiểm tra, phát hiện 2 người đàn ông có hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ tại lò giết mổ của ông Chiến. Hai người bị bắt quả tang là ông L.V.D (57 tuổi) và ông T.V.P (60 tuổi, cùng ngụ Cà Mau).

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện ông D. và ông P. đang dùng nhiều đoạn ống kim loại, ống nhựa bơm nước vào 2 con heo với tổng trọng lượng 190 kg. Làm việc với công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm bơm nước vào heo trước khi giết mổ để bán các chợ đầu mối.

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa- Ảnh 4.

Lò giết mổ xuống cấp, hàng chục chuồng nuôi nhốt heo bằng bê tông bị bong tróc, sắt gỉ sét

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa- Ảnh 5.

Đoạn đường ngắn dẫn vào lò giết mổ có cả chục cơ sở thu mua phế liệu lớn

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Qua làm việc với chủ cơ sở, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể, lần đầu ngày 8.2.2001; đăng ký lại ngày 5.1.2004; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực thực phẩm được gia hạn có hiệu lực đến ngày 23.4.2027. Tuy nhiên, cơ sở không có giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Công an xã Vĩnh Lợi đã lập biên bản, tiếp tục xác minh làm rõ để có hình thức xử lý nghiêm.

Ông Hứa Sít, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cho biết do xã mới sáp nhập nên địa phương chưa nắm được thực trạng lò giết mổ nằm trong khu nghĩa địa, lò hỏa táng và cạnh bãi rác. Trước mắt, xã cử cán bộ khảo sát thực tế, sau đó có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra thực trạng lò giết mổ có đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động hay không.

Xem thêm bình luận