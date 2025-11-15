Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

BHXH Việt Nam cảnh báo, yêu cầu ngăn chặn gian lận trục lợi BHYT

Gia Bách
Gia Bách
15/11/2025 15:39 GMT+7

Sau hàng loạt vụ lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký bác sĩ và 'thổi' chi phí khám chữa bệnh để rút tiền bảo hiểm y tế bị phanh phui, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế siết chặt quản lý, xử lý nghiêm hành vi trục lợi quỹ BHYT.

Ngày 15.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, BHXH Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh và BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường ngăn chặn hành vi gian lận quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), sau khi nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng bị phát hiện trên cả nước.

BHXH Việt Nam: Cảnh báo loạt chiêu gian lận, ngăn chặn trục lợi BHYT: - Ảnh 1.

Tháng 7 vừa qua, BHXH Cà Mau cũng phát hiện Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (P.Lý Văn Lâm) ký hợp đồng 2 bác sĩ toàn thời gian tại phòng khám nhưng lại đang hành nghề nơi khác với chi phí thanh BHYT là 968 triệu đồng

ẢNH: G.B

Theo cơ quan BHXH, thời gian qua, một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã có các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT như kê khống, hợp thức hóa hồ sơ chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; giả mạo chữ ký bác sĩ đã nghỉ việc ký khống phiếu khám, chữa bệnh để trục lợi BHYT ; lập, ký duyệt khống hồ sơ, bệnh án để chiếm dụng tiền BHYT và bảo hiểm nhân thọ; ghi khống hồ sơ tán sỏi laser dù máy hỏng... đã bị cơ quan điều tra phát hiện, truy tố.

Các vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Trạm y tế P.Đồng Văn (Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình), Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Bệnh viện Trường đại học Y khoa Vinh (Nghệ An), Trung tâm Y tế H.Yên Mỹ (Hưng Yên), Phòng khám đa khoa tư nhân Chợ Kho (Thanh Hóa), Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Hà Nội - Xuân Trường (Ninh Bình)… là lời cảnh báo rõ nhất về mức độ sai phạm.

Từ thực tế trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh quán triệt nghiêm quy định pháp luật, đặc biệt là Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận BHYT. Các hành vi lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, giả mạo thẻ BHYT hay chi phí không phát sinh trong quá trình điều trị đều bị xem là vi phạm hình sự và sẽ bị xử lý theo Nghị quyết 05/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh, các bệnh viện phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ và dữ liệu gửi đề nghị thanh toán. Mọi sai lệch, đặc biệt là trường hợp cố tình lập khống hồ sơ để trục lợi BHYT sẽ bị chuyển cơ quan điều tra.

Đối với BHXH các tỉnh, văn bản yêu cầu tăng cường cảnh báo khi phát hiện chi phí khám chữa bệnh tăng bất thường, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất nếu cần thiết. Những trường hợp có dấu hiệu gian lận phải xác minh trực tiếp tại nơi cư trú hoặc cơ quan công tác của người bệnh để làm rõ.

BHXH Việt Nam cũng nghiêm cấm cán bộ trong ngành thông đồng với cơ sở y tế để trục lợi quỹ BHYT, yêu cầu chuyển ngay hồ sơ vi phạm sang công an khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Tin liên quan

Cà Mau: Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trục lợi quỹ BHYT

Cà Mau: Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức trục lợi quỹ BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau vừa phát hiện Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức sử dụng bác sĩ làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn công tác tại bệnh viện TP.HCM, buộc phòng khám hoàn trả hơn 986 triệu đồng cho quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Cà Mau đối mặt làn sóng 'khủng' tăng chi BHYT từ các phòng khám tư nhân

Khám phá thêm chủ đề

trục lợi bhyt BHYT BHXH Việt Nam Lập Khống Hồ Sơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận