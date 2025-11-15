BHXH Việt Nam cảnh báo, yêu cầu ngăn chặn gian lận trục lợi BHYT

Ngày 15.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, BHXH Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh và BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường ngăn chặn hành vi gian lận quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), sau khi nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng bị phát hiện trên cả nước.

Tháng 7 vừa qua, BHXH Cà Mau cũng phát hiện Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (P.Lý Văn Lâm) ký hợp đồng 2 bác sĩ toàn thời gian tại phòng khám nhưng lại đang hành nghề nơi khác với chi phí thanh BHYT là 968 triệu đồng ẢNH: G.B

Theo cơ quan BHXH, thời gian qua, một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã có các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT như kê khống, hợp thức hóa hồ sơ chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; giả mạo chữ ký bác sĩ đã nghỉ việc ký khống phiếu khám, chữa bệnh để trục lợi BHYT ; lập, ký duyệt khống hồ sơ, bệnh án để chiếm dụng tiền BHYT và bảo hiểm nhân thọ; ghi khống hồ sơ tán sỏi laser dù máy hỏng... đã bị cơ quan điều tra phát hiện, truy tố.

Các vụ việc xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Trạm y tế P.Đồng Văn (Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình), Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Bệnh viện Trường đại học Y khoa Vinh (Nghệ An), Trung tâm Y tế H.Yên Mỹ (Hưng Yên), Phòng khám đa khoa tư nhân Chợ Kho (Thanh Hóa), Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Hà Nội - Xuân Trường (Ninh Bình)… là lời cảnh báo rõ nhất về mức độ sai phạm.

Từ thực tế trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh quán triệt nghiêm quy định pháp luật, đặc biệt là Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận BHYT. Các hành vi lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, giả mạo thẻ BHYT hay chi phí không phát sinh trong quá trình điều trị đều bị xem là vi phạm hình sự và sẽ bị xử lý theo Nghị quyết 05/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh, các bệnh viện phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ và dữ liệu gửi đề nghị thanh toán. Mọi sai lệch, đặc biệt là trường hợp cố tình lập khống hồ sơ để trục lợi BHYT sẽ bị chuyển cơ quan điều tra.

Đối với BHXH các tỉnh, văn bản yêu cầu tăng cường cảnh báo khi phát hiện chi phí khám chữa bệnh tăng bất thường, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất nếu cần thiết. Những trường hợp có dấu hiệu gian lận phải xác minh trực tiếp tại nơi cư trú hoặc cơ quan công tác của người bệnh để làm rõ.

BHXH Việt Nam cũng nghiêm cấm cán bộ trong ngành thông đồng với cơ sở y tế để trục lợi quỹ BHYT, yêu cầu chuyển ngay hồ sơ vi phạm sang công an khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.